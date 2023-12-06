افتتاح الملتقى التوظيفي للتربية النوعية بالزقازيق لتوفير فرص عمل للخريجين

نظمت كلية التربية النوعية، بجامعة الزقازيق، فعاليات الملتقى التوظيفي الأول لقسم الإعلام التربوي، بإشراف د.هاني حلمي عميد الكلية، وذلك في إطار حرص الجامعة على توفير فرص تدريب للطلاب وتهيئتهم لسوق العمل، ومساعدة الخريجين الباحثين عن فرص عمل.

مهارات تؤهل الطلاب لسوق العمل

من جهتها أكدت د.جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع، على أهمية فعاليات اليوم، كونها تأتي تنفيذاً وتماشياً مع اتجاه الدولة ومؤسساتها، نظراً لأهمية هذه الملتقيات في ربط مجتمع الأعمال بطلاب الجامعة والتعرف على متطلبات واحتياجات سوق العمل في التخصصات المختلفة، وهو ما يقدم رؤية لوضع التعديلات وإضافة المهارات والتقنيات التي تؤهل الطالب للمنافسة في سوق العمل بجدارة وفتح آفاق جديدة أمامه.

إدارة الطلاب المشروعات بكفاءة

أشارت نائب رئيس الجامعة، إلى أن الملتقى التوظيفي الثاني للكلية سيعقد خلال فترة وجيزة، وهو ما يؤكد على حرص الكلية واهتمامها بأولادها، وتخريج شباب مؤهلين ومتميزين قادرين على المنافسة في سوق العمل سواء بالعمل في المؤسسات والشركات، أو البدء بعمل مشروعات خاصة.

وأكد د.هانى حلمي عميد كلية التربية النوعية، على ضرورة الاستفادة المثلى من مثل هذه الملتقيات التي يتم تدشينها داخل المؤسسات التعليمية والتربوية بالحرم الجامعي، بهدف صقل مهارات الطلاب بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل.

الملتقى التوظيفي يأتي تنفيذا لرؤية مصر2030

أوضحت د.نادية محمد عبد الحافظ رئيس قسم الإعلام التربوي أن الملتقى التوظيفي الأول لخريجي قسم الإعلام يأتي تماشياً مع رؤية مصر 2030 في الحد من البطالة ومساعدة الطلاب والخريجين على إيجاد فرصة عمل مناسبة.