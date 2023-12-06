لقاءات جماهيرية للتوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية بالمنيا

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس بالمنيا لقاء جماهيريا بمركز شباب أبو خلقة وذلك بالتعاون مع إدارة الشباب والرياضة للتوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

مجهودات الدولة

تناول عامر طه آدم رئيس مركز ديرمواس أهمية المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية المقبلة وأهميتها الاقتصادية والاجتماعية بالنسبة للدولة، كما تناول مجهودات الدولة خلال السنوات الماضية في توفير حياة كريمة للمصريين، كما دعا الجميع إلى التكاتف والتعاون من أجل الوطن وخاصة في ظل الظروف الراهنة.

وقال رئيس مركز ديرمواس، إن اللقاءات الجماهيرية للتوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة تأتي في إطار حرص الدولة على مشاركة جميع المواطنين في هذه الاستحقاق الوطني المهم، والتأكيد على أهمية دور المواطن في اختيار من يمثله في قيادة البلاد خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف أن اللقاء تضمن شرحًا لأهمية المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية المقبلة، والتأكيد على أن هذه المشاركة هي حق وواجب على كل مواطن مصري، وأنها تمثل الأساس في بناء الدولة وتحقيق التنمية الشاملة.

أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية

وأشار إلى أن اللقاء شهد تفاعلًا كبيرًا من المواطنين، الذين أبدوا اهتمامًا كبيرًا بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدين على أنهم سيحرصون على المشاركة في هذه الاستحقاق الوطني المهم.

حضر اللقاء أميرة الحداد عضو مجلس النواب، هاني محمود نائب رئيس المركز، نصر ربيع رئيس قرية أبو خلقة، والعمدة علاء قدري أمين حزب مستقبل وطن بديرمواس، وعدد من أهالي القرية من الرجال والنساء والشباب.