كيف كانت مصر قبل توليه؟.. «مستقبل وطن» ينظم مؤتمرا لتسليط الضوء على إنجازات الرئيس السيسي

نظم حزب مستقبل وطن، الفعالية الختامية لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية 2024، بحضور الحملة الرسمية للسيسي، بقيادة المستشار محمود فوزي، وقيادات الأحزاب والقوى السياسية، ونجوم الفن والرياضة والإعلام.

وحضر مؤتمر حزب مستقبل وطن لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية 2024، أعضاء حملته الانتخابية بقيادة المستشار محمود فوزي، وقيادات الحزب وأعضاء الهيئة البرلمانية، وعدد من السياسيين والنواب، ووفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

مؤتمر مستقبل وطن

يعتبر مؤتمر اليوم، هو الختامي لفعاليات حزب مستقبل وطن، لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية 2024، قبل الصمت الانتخابي.

الانتخابات الرئاسية

وشهد مؤتمر مستقبل وطن، المقام في الصالة المغطاه باستاد القاهرة الدولي، حوارا لشباب الحزب، استعرضوا من خلاله كيف كانت مصر قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعرضوا مشاهد لأعمال العنف والتخريب التي قامت بها الجماعات الإرهابية، والأوضاع غير المستقرة أمنيا.

وأجابت المناقشة الحوارية، التي أدارها الدكتور أحمد علاء، أمين مساعد أمانة الشباب المركزية، عن تساؤل بماذا السيسي «حبيب الملايين»، وكانت الإجابة برصد كيف كانت مصر قبل توليه البلاد.