محطات في حياة عادل إمام بعد إطلاق اسمه على كوبري.. تاريخ من العطاء

خلال الساعات الماضية، وافق المجلس التنفيذي بمحافظة القاهرة برئاسة اللواء خالد عبد العال، على إطلاق اسم الزعيم عادل إمام، على الكوبري الواقع بتقاطع صلاح سالم مع طريق السكة البيضاء، جنوب دار المركبات، وتفاعل مع القرار نجوم الوسط الفني، بسعادة كبيرة، مشيدين به وبالمسيرة الكبيرة للزعيم.

محطات مهمة في حياة الفنان عادل إمام، جعلته يسكن في قلوب جميع الأجيال، الكبار والصغار، إذ أصبح من أشهر نجوم الكوميديا في مصر والعالم العربي، ولا يختلف عليه اثنان، نظرا للأعمال الفنية العديدة التي أبدع فيها، سواء كانت مسرحيات كوميدية أو أفلام سينمائية، فضلا عن الأعمال الدرامية.

نشأة الزعيم عادل إمام

في عام 1940 ولد عادل إمام في قرية شها بمركز المنصورة في محافظة الدقهلية، عاش طفولة بسيطة في منطقة السيدة زينب، التي انتقلت إليها عائلته، حيث كان والده موظفًا بأحد المصانع الحكومية، وتخرج في كلية الزراعة جامعة القاهرة.

يمتلك الزعيم سجلاً حافلاً من الأعمال الفنية وضعته على عرش السينما والدراما لسنوات طويلة، إذ قدم في بدايته عديد من العروض الجامعية، وفي عام 1962 التحق بفرقة التليفزيون المسرحية، حيث لا يزال طالبا، واستطاع أن يلفت الأنظار إلى موهبته كممثل كوميدي.

انطلاقة الزعيم الفنية

كانت انطلاقة الزعيم في عام 1962، من خلال مشاركته في مسرحية «أنا وهو وهي»، التي جسد فيها دور «دسوقي أفندي» وكيل المحامي، مع النجم فؤاد المهندس، واشترك في مسرحية «النصابين» عام 1966 على مسرح الحكيم، ومنذ هذه اللحظة، أصبح معروفا في الشارع، وبدأ يحصل على أدوار أكبر، من خلال مشاركته في فيلم «مراتي مدير عام»، وفي عام 1969، قدم فيلم «لصوص لكن ظرفاء» كبطولة مشتركة مع الفنان أحمد مظهر.

لم تقتصر المحطات المهمة في حياة الزعيم عادل إمام على الأعمال السينمائية، بل قدم العديد من المسلسلات الدرامية المحفورة في ذاكرة الدراما، أبرزها «أحلام الفتى الطائر»، و«دموع في عيون وقحة»، وفي السنوات الأخيرة، قدم «فرقة ناجى عطا الله» في عام 2012، ومسلسل «العراف» فى رمضان 2013، و«صاحب السعادة» عام 2014، و«أستاذ ورئيس قسم» عام 2015، و«فلانتينو» عام 2020.

حياة عادل إمام الزوجية

عن حياته الزوجية، تحدث الزعيم في حوار سابق مع التليفزيون المصري، عن كيفية التعرف على زوجته «هالة الشلقاني» إذ تعرف عليها بالصدفة، عندما كان في يوم من الأيام في منزل صديقه سمير خفاجة، وكان في بداياته الفنية، وحينها كانت زوجته جارة سمير، فبدأ الجميع معاكستها، أما عادل فقد التزم الصمت، لكنه أعجب بتصرفاتها، فقرر على الفور التقدم لها.

بعد زواج الزعيم من هالة، اشترطت عليه بداية زواجها أن تكون بعيدة عن كل ما يمس الإعلام، حيث كانت نادرا ما تظهر في البرامج التليفزيونية، كما أنه في البداية اشترط عليها عدم الإنجايب، لكنها فاجأته بحملها، فأنجبا ولدين وبنت، وهم «رامي، سارة، محمد»، ولديه 8 أحفاد، ثلاثة منهم أبناء المخرج رامي إمام، وهم عادل ورُقية وعز الدين، وفتاتان هما ابنتا الفنان محمد إمام، وهما قسمت وخديجة، وثلاثة بنات لسارة إمام، وهن كاميليا، وهالة، وأمينة.