رئيس مدينة قنا: تسليم إنذارات للمنشآت المخالفة لتراخيص الإعلانات

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومجلس مدينة قنا، حملات على لوحات الإعلانات المخالفة في شوارع مدينة قنا، تنفيذا لتوجيهات اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، والعميد طارق لطفي رئيس مدينة قنا.

رخصة الإعلانات

وبحسب بيان صحفي، شنت الوحدة المحلية لمجلس ومدينة قنا حملة تفتيش على رخص الإعلانات في شوارع حوض عشرة مدينة قنا.

حملة على لوحات الإعلانات المخالفة بقنا

وترأس الحملة محمد عز سكرتير المدينة، ومحمد عبدالرحيم مدير إدارة الإعلانات بالوحدة، بحضور مهندس من الإدارة الهندسية، وجمال حملة تفتيشية على رخص الإعلانات بمنطقة حوض عشرة.

وقال العميد طارق لطفي، إنه تم تسليم إنذارات للمحلات المخالفة لتوفيق أوضاعها، ويأتي ذلك ضمن سلسلة الحملات الدورية التي تشنها الوحدة المحلية على كافة الشوارع والميادين والطرق العامة للتأكد من خلوها من المخالفات وإزالة الإعلانات غير المرخصة ومتابعة إصدار تراخيص الإعلانات.

وكان اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، عقد اجتماعا طارئا في محافظة قنا، مع رؤساء مجالس المدن والشؤون القانونية، لتشكيل لائحة لضبط إعلانات شوارع المدن في المحافظة.