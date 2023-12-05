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رئيس مدينة قنا ومدير الإدارة التعليمية يتابعان جاهزية لجان انتخابات الرئاسة

كتب:

رجب آدم
05:26 م | الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
متابعة اللجان الانتخابية

متابعة اللجان الانتخابية

واصل العميد طارق لطفي، رئيس مركز ومدينة قنا، اليوم، متابعة التجهيزات في عدد من المدارس المخصصة كمقرات للجان الانتخابية، رافقه خلال الجولة، وفاء رشاد خلف الله، مدير عام إدارة قنا التعليمية، ومسؤولي الأمن والمباني والمتابعة، وذلك بالتنسيق مع الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.

لجان الانتخابات الرئاسية في قنا 

واستهدفت الجولة لجان مدارس مدرسة المعنا الابتدائية الجديدة ومدرسة المعنا الابتدائية المشتركة ومدرسة قنا الجديدة ومدرسة الأمل للصم والبكم بنين ومدرسة قنا الرسمية للغات.

وتضمنت جولة تفقد اللجان المخصصة للانتخابات، متابعة مدى جاهزية المدارس وكفاءة الإضاءة ليلاً، ودورات المياه وأماكن انتظار الناخبين وتجهيز اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات.

موعد انتخابات الرئاسة

وشدد رئيس المدينة على تنفيذ كافة التوصيات التجهيزات اللازمة للجان الانتخابات الرئاسية بمركز ومدينة قنا خلال الاستحقاق الرئاسي الذي سينطلق في الداخل أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.

وحث العميد طارق لطفي، جموع المواطنين في دائرة مركز ومدينة قنا، على النزول والإدلاء بأصواتهم بصناديق الاقتراع.

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