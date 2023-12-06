جامعة الوادي الجديد تواصل فعاليات برنامج «مودة» لتأهيل المقبلين على الزواج

نظمت كلية الآداب بجامعة الوادي الجديد البرنامج التدريبي «مودة»، ضمن المشروع القومي الرئاسي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية والمتضمن سلسلة من الندوات التوعوية لتأهيل الشباب المقبل على الزواج بالمعارف، والمهارات، والخبرات اللازمة لبناء أسرة سليمة.

رفع الوعي لدي الشباب بأهمية الأسرة المصرية

وقال، الدكتور مصطفى محمود المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، إن الندوة شارك فيها الأستاذ أحمد عباس منسق مبادرة مودة بالجامعات المصرية مثمنا جهود وزارة التضامن الاجتماعي، وتعاونها المثمر مع إدارة الجامعة بكافة الكليات، لتنظيم سلسلة من الندوات التوعوية، الهادفة إلى زيادة درجة الوعي لدى الشباب بالأسس التي تقوم عليها الأسرة، موجهاً شكره لكافة عمداء الكليات ووكلائها وإلى أعضاء هيئة التدريس المشاركين في البرنامج التدريبي «مودة» داعياً الطلاب إلى الاستفادة من المحاور التي يتضمنها البرنامج والتي سيكون لها دور فاعل في تشكيل مستقبلهم .

الحد من ارتفاع حالات الطلاق في المجتمع

ومن جانبه، أكد أحمد عباس منسق مبادرة مودة بالجامعات المصرية، إن جهود وزارة التضامن الاجتماعي تأتي في إطار رفع الوعى بقضايا الأسرة المصرية والحد من ارتفاع حالات الطلاق وتنظيم سلسلة من الندوات، والدورات التدريبية، وحملات التوعية، تحت مظلة البرنامج القومي «مودة» والمستمر هذه الفترة في رحاب الجامعات المصرية.