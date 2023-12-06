مؤتمر جماهيري حاشد في دشنا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

شارك حزب حماة وطن في محافظة قنا، المؤتمر الجماهيري الحاشد الذي نظمه النائب سيد فؤاد أبوزيد، عضو مجلس الشيوخ عن الحزب، داخل قرية السمطا بمركز دشنا، شمال محافظة قنا ، لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

وحضر المؤتمر الجماهيري الحاشد آلاف المواطنين من أبناء محافظة قنا من بينهم قيادات في الحزب وجمع غفير من الأهالي الذين أكدوا تأييدهم للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

وقال سيد فؤاد، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة وطن بمحافظة قنا، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ توليه قيادة مصر تمكن من حماية مصر من المخاطر ومن محاربة الإرهاب والقضاء عليه في كل ربوع مصر، كما تمكن من بناء مصر الجديدة وتسليح الجيش الذي أصبح من أقوى جيوش العالم لحماية الحدود والأمن القومي المصري.

وأوضح أن انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي مرة أخرى لقيادة مصر واجب وطني لا جدال فيه لاستكمال مسيرته في بناء الدولة المصرية الحديث وحمايتها من المخاطر المحاطة بها، كونه قيادة حكيمة وصاحب إرادة هدفها حماية الوطن.

وقال القمص يوليوس ممثل الكنيسة، في مركز دشنا، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، هبة من الله أتى بها في الوقت والزمان المناسب لحماية الوطن، لافتا أن كل شعب الكنيسة يدعمون الرئيس عبدالفتاح السيسي وسوف يصوتون في الانتخابات الرئاسية لصالحه لقيادة مصر مرة أخرى.

وقال الشيخ علي محمد إسماعيل، الخطيب والإمام وممثل مديرية الأوقاف في دشنا شمال محافظة قنا، إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية والتوجه إلى صناديق الاقتراع يوم 10و11و12 ديسمبر الجاري، وجب على كل إنسان في هذا الوطن يسمح له القانون الإدلاء بصوته.

ودعا إسماعيل، كل الحاضرين والمواطنين في محافظة قنا، وفي كل ربوع مصر، النزول والتصويت للرئيس عبدالفتاح السيسي لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة وأنه القيادة الوحيدة التي تعمل بجد وإخلاص من أجل علية هذا الوطن الغالي علينا جميعا، داعيا الله أن يحفظ مصر قيادة وشعبا وجيشا.