إدراج جامعة جنوب الوادي في تصنيف «Q S» البريطاني للتنمية المستدامة

أعلن الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، ظهور الجامعة في تصنيف «QS World University Rankings: Sustainability 20242024 في الفئة 1051-1100» البريطاني.

أداة لتقييم الجامعات

وذكر رئيس جامعة جنوب الوادي، أن التصنيف يتيح للطلاب محليا ودوليا أداة فريدة لتقييم الجامعات من خلال الاستدامة، حيث يبحث التصنيف عن أدلة خارجية من التأثير الذي يحدثه الخريجون في العلوم والتكنولوجيا لحل قضايا المناخ، إلى تأثير البحث العلمي الذي يتم إجراؤه والذي يحقق أهداف التنمية المستدامة والخاصة بهيئة الأمم المتحدة، كما يقيّم التصنيف الأثر الاجتماعي والبيئي للجامعات كمركز للتعليم والبحث العلمي.

التنمية المستدامة

وأشار الدكتور حمودة محمد دردير، رئيس لجنة التصنيف الدولي بالجامعة، إلى أن أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs)، التي أُقرّت عام 2015، جاءت تتويجًا لعقود من العمل، لمعالجة القضايا التي تواجه عالمنا، ويهدف هذا التصنيف إلى دعم تلك الجهود، إيمانا بالدور الهام الذي يمكن أن تلعبه الجامعات في قيادة التنفيذ الشامل لعدة قطاعات متعلقة بأهداف التنمية المستدامة من خلال التأثير البحثي والاجتماعي من خلال منتسبيها، ما يمكّن من تقييم مدى التزامها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما ان الجامعة بأدراجها في هذا التصنيف ليس فقط تحقق اهداف التنمية المستدامة في رؤية مصر 2030 بل تمتد الى تحقيق اهداف التنمية المستدامة بمستوى ودولي.

وبحسب البيان الصحفي اليوم، جاءت نتائج التصنيف طبقا لقواعد البيانات، حققت الجامعة في مجال التأثير الاجتماعي المرتبة 1001+ عالميا، والذي يتكون من 5 مؤشرات، أبرزها مؤشر المساواة وتبادل المعرفة، وتأثير التعليم والتوظيف والصحة العامة. كما حققت الجامعة في معيار التأثير البيئي المرتبة 725 على مستوى العالم، حيث اعتمد هذا المعيار على ثلاثة مؤشرات، من أبرزها الاستدامة البيئية ومؤشر التعليم البيئي والبحوث البيئية. وحققت الجامعة في مجال الحوكمة المرتبة 860 عالميًّا.