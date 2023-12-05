افتتاح منفذ تعريفي لمبادرة حياة كريمة في جامعة جنوب الوادي

افتتح الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي المنفذ التعريفي الخاص بمؤسسة حياة كريمة بجامعة جنوب الوادي بمشاركة عمداء كلية الحقوق والتربية وأعضاء هيئة التدريس الذي يهدف بتعريف الطلاب بالمبادرة ونشر ثقافة التطوع بالجامعات.

وشهد عكاوي انطلاق فعاليات الندوة التعريفية بمبادرة حياة كريمة التي نظمتها كلية الحقوق بقنا بحضور الدكتور محمد رشدي عميد الكلية والدكتور عباس مصطفى عباس منسق الأنشطة الطلابية بالكلية الدكتور السمان محمد فخري ، والدكتورة نجوى الهواري، والدكتورة سميحة عبدالرحيم ، والدكتور محمود ياسين منسقي حياة كريمة بمحافظة قنا وممثلي مبادرة حياة كريمة بالمحافظة.

مبادرة حياة كريمة

وأشاد الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة بمبادرة حياة كريمة والتي تعد مبادرة وطنية واجتماعية وإنسانية ودينية وهى متفردة بما تم تقديمه فيها حيث إنها واحدة من أهم وأبرز المبادرات الرئاسية لتوحيد كافة جهود الدولة والمجتمع المدني بهدف التصدي للفقر المتعدد الابعاد وتوفير حياة كريمة بها تنمية مستدامة للفئة الأكثر احتياجاً.

وشكر رئيس الجامعة منسقي مبادرة حياة كريمة على جهودهم وحث الحاضرين من الطلاب على المشاركة والتطوع في المبادرة وأكد على أهمية تعزيز التعاون بين القائمين على المبادرة للعمل سويا على خدمة المجتمع المصري والارتقاء بمعيشة المواطنين تحقيقا لاستراتيجية مصر 2030، حث رئيس الجامعة طلاب الجامعة إلى ضرورة المشاركة في الاستحقاق الرئاسي وذلك للمحافظة على استقرار البلد والنهوض بها.

أكد الدكتور محمد رشدي أن مبادرة حياة كريمة تهدف إلى تكريم الإنسان المصري وحفظ كرامته وحقه في العيش الكريم لإحداث تغير ملموس وايضا تكريس كافة مجهودات العمل الخيري والتنموى.

أنشطة حياة كريمة بقنا

عرض الدكتور السمان محمد فخري منسق مبادرة حياة كريمة بمحافظة قنا نشأتها وتطورها وأوضح اهم مجالات وأنشطة المبادرة والخدمات التي تقدمها باعتبارها مشروع تنموي يشمل كافة أنحاء الجمهورية مع التركيز على القرى والأحياء الفقيرة.

وكشف السمان عن صور المساعدات والخدمات التي قدمتها المبادرة لتحسين جودة الحياة والارتقاء بمعيشة 58 مليون مواطن تضمنت تطوير لشبكات الصرف الصحي والكهرباء والغاز والطرق وتدريب الشباب على تأسيس مشروعات عمل وتسيير قوافل طبية بالقرى والأحياء والمناطق النائية وتقديم الأدوية واجراء العمليات الجراحية للمرضى مجانا وأيضاً افتتاح مكتبات تثقيفية كما تم تقديم مساعدات لأهالي غزة بعد العدوان الإسرائيلي عليها في السابع من أكتوبر حيث تم تقديم مساعدات متنوعة تزيد عن 6500 طن من إجمالي المساعدات التي دخلت قطاع غزة.

وأشارت الدكتورة نجوى الهوارى بأهمية العمل التطوعي وتشجيع طلاب الجامعة على التطوع وخدمة أوطانهم.

وقام رئيس الجامعة بافتتاح المنفذ التعريفي الخاص بمؤسسة حياة كريمة بجامعة جنوب الوادي بمشاركة عمداء كلية الحقوق والتربية وأعضاء هيئة التدريس والذي يهدف بتعريف الطلاب بالمبادرة ونشر ثقافة التطوع بالجامعات.

شهد فعاليات الندوة أعضاء هيئة التدريس والمتطوعين في المبادرة وحشد طلابي كبير.