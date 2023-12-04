رئيس جامعة جنوب الوادي يشهد انطلاق فعاليات اليوم العلمي الثاني لكلية التمريض

شهد الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، انطلاق فعاليات اليوم العلمي الثاني لكلية التمريض بالجامعة، بالتعاون مع كلية التمريض بجامعة سوهاج، بحضور الدكتور جمال عبد الحميد، عميد كلية التمريض بقنا، والدكتورة غنى عبد الناصر عميد كلية التمريض بسوهاج، ووكلاء وأعضاء هيئة التدريس بكليتي تمريض قنا وسوهاج، وأسماء رمضان نقيب التمريض بقنا.

اليوم العلمي الثاني لكلية التمريض

وقدّم رئيس الجامعة في كلمته، التحية للدكتور حساني النعماني رئيس جامعة سوهاج، مشيرا إلى سعادته بتنظيم هذه الفعالية لأهمية الجانب البحثي، ولأن التعلم من الآخر واكتساب مهارات ومعارف والتعرف على باحثين وتبادل خبرات وتكوين شراكات بحثية لن يتأتى الا بالفعاليات العلمية وهي رافد هام من روافد التعليم.

أهمية التكامل بين الكليات

وأضاف رئيس جامعة جنوب الوادي، أن التعاون المشترك بين جامعتي جنوب الوادي وسوهاج في هذا اليوم العلمي يشير إلى أهمية التكامل بين الكليات في إقليم جنوب الصعيد، ومنها كليات التمريض، حتى تكون هناك خطة موحدة وآليات واستراتيجيات نتفق عليها جميعا، بالإضافة إلى لوائح دراسية موحدة تساعد على تلبية احتياجات المجتمع من ناحية الكم والجودة المطلوبة، تحت مسمى بولونيا جنوب الصعيد لتوحيد اللوائح الدراسية لكليات جنوب الصعيد في جامعات جنوب الوادي وسوهاج والأقصر وأسوان وفرع جامعة جنوب الوادي بالبحر الأحمر.

تسهيل التحويل بين الجامعات

وقال: نهدف من خلال المقترح إلى التيسير على الطلاب عند التحويل من جامعة لأخرى حتى لا يتحمل الطالب مواد إضافية في حالة وجود اختلاف بين لوائح الكليات المناظرة، فضلا عن التيسير على طلاب الدراسات العليا.

ورحب الدكتور جمال عبد الحميد عميد كلية التمريض بقنا، بضيوف اليوم العلمي للكلية، وقدم شكره لرئيس الجامعة على دعمه لكلية التمريض، مؤكدا أن التعاون مؤسس رئيسي للإنجازات العلمية، وهناك تعاون مستمر بين الجامعتين في الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن جلسات اليوم العلمي تتضمن موضوعات الصحة البيئية والغلاف الأخضر وتنمية الموارد البشرية المستدامة والرعاية الشاملة لكبار السن والنظام الغذائي الأخضر والصحة العمرية ومستشفيات خضراء ونظيفة، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات التي تخص قضايا التمريض.

فيما أكدت الدكتورة غنى عبد الناصر عميدة كلية التمريض بجامعة سوهاج، سعادتها بالتكامل بين كليتي التمريض بجنوب الوادي وسوهاج، ووجهت الشكر إلى القائمين على هذا المؤتمر مشيدة بمحاور اليوم العلمي الثاني التي تتناول البيئة الخضراء والاستدامة والرعاية الشاملة والرعاية الأولية والسلامة المهنية، وهي محاور تتماشى مع التنمية المستدامة والمستشفيات الخضراء والإدارة الخضراء.