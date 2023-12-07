مجمع مواقف وإطفاء.. «إسكان الشرقية» تسلم 6 مشروعات لـ«حياة كريمة»

قال المهندس محمد محفوظ النجار وكيل وزارة الإسكان والمرافق بمحافظة الشرقية، إنه تم تنفيذ 6 مشروعات تابعة لمبادرة حياة كريمة في المرحلة الأولى بمركز الحسينية، وجارٍ العمل على تنفيذ المرحلة الثانية في 5 مراكز مختلفة في المحافظة.

6 مشاريع ينفذها إسكان الشرقية لحياة كريمة

أوضح وكيل وزارة الإسكان بمحافظة الشرقية في حديث خاص لـ«الوطن» أنه تم إسناد 6 مشاريع للمديرية تابعة لمشروعات حياة كريمة، لتنفيذها ضمن المرحلة الأولى المبادرة الرئاسية في مركز الحسينية باعتماد مالي ضخم من ميزانية الدولة لتحسين وجه الحياة في الريف المصري.

سرعة تنفيذ مشروعات الإسكان

وأضاف محفوظ خلال حديثه، أنه تم تنفيذ 6 مشروعات لحياة كريمة في الحسينية والانتهاء منها في وقت قياسي إذ تم استلام التكليف بالمشروعات في مايو 2022، فيما تم الانتهاء من التنفيذ في سبتمبر من نفس العام، لافتا إلى أنه تم التنفيذ بدقة وسرعة وجدارة.

وتابع وكيل وزارة الإسكان، أنه تم الانتهاء من 6 مشاريع لحياة كريمة بمركز الحسينية على رأسها إقامة سوق حضارية بمنشأة أبو عامر بتكلفة تخطت 7 ملايين جنيه، مجمع مواقف بقرية سعود بتكلفة 2 مليون ونصف المليون جنيه، كما تم الانتهاء من نقطة إطفاء حريق سعود بتكلفة 3 ملايين و600 ألف جنيه.

تنفيذ نقط إطفاء حريق

وأشار إلى إنشاء نقطة إطفاء في قهبونة بمركز الحسينية بتكلفة 3 ملايين و240 ألف جنيه، فيما تم عمل نقطة إطفاء حريق في الإخيوة بـ3 ملايين و450 ألف جنيه، ونقطة إطفاء في بحر البقر 2 بتكلفة 3 ملايين و900 ألف جنيه.

تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» بـ5 مراكز في الشرقية

وأشار وكيل وزارة الإسكان والمرافق بمحافظة الشرقية، إلى أن هذه الخطوة التي تبنتها الدولة المصرية لإنعاش الريف المصري والوصول للقرى الأكثر احتياجا تعد بناءً لدولة حديثة قوية قادرة، متابعا أن الدولة استكمالا لما بدأته في مسيرة مشروعات حياة كريمة تستكمل خطتها بإسناد مشروعات أخرى في المرحلة الثانية لحياة كريمة بـ5 مراكز بالمحافظة هي «بلبيس، ديرب نجم، فاقوس، أبو حماد، أولاد صقر» وجاري فحص الأراضي لإقامة المشروعات عليها.