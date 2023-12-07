المناضلة الفلسطينية ليلى خالد: المخطط الإسرائيلي يستهدف تفريغ غزة من سكانها

قالت المناضلة الفلسطينية ليلى خالد، إن الفصائل الفلسطينية جزء من الشعب الفلسطيني الذي قاوم الاحتلال الإسرائيلي على مدار 75 عاما منذ عام 1948، لافتة إلى أن هذه المقاومة هي استكمال لنضال الشعب الفلسطيني منذ عام 1917، حين قدم بلفور وزير خارجية بريطانيا بوعد من الحكومة البريطانية لليهود بإقامة وطن قومي لهم على أرض فلسطين عندما كانت تحت الانتداب البريطاني.

الوحشية ليست فقط باستخدام الأسلحة لكن باستهداف الأطفال

وأضاف «خالد»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج مساء DMC، على شاشة «DMC»، أن الوحشية ليست فقط باستخدام الأسلحة لكن باستهداف الأطفال وهدم البيوت على ساكنيها، رغبة من قوات الاحتلال في أن يستسلم هذا الشعب ويرفع الراية البيضاء ويهاجر خارج أرضه، لافتة إلى أن المخطط الإسرائيلي يستهدف تفريغ غزة من سكانها.

الشعب الفلسطيني لن يهاجر مرة أخرى من أرضه

وأكدت المناضلة الفلسطينية، أن الشعب الفلسطيني لن يهاجر مرة أخرى من أرضه، ويرددون أنهم باقون على هذه الأرض حتى لو تم قتلهم جميعا، مشيرة إلى أن المقاومة لا تزال قوية تكبد قوات الاحتلال خسائر فادحة.