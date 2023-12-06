تحصين 68 ألفا و258 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية في بني سويف

أعلنت مديرية الطب البيطري في محافظة بني سويف، تحصين 68 ألفا و258 رأس ماشية ضد أمراض الحمى القلاعية والوادي المتصدع منذ انطلاق الحملة في 19 نوفمبر الماضي، ضمن الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية، وحتى مساء اليوم الأربعاء، بالتنسيق مع الوحدات المحلية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف.

تحصين الماشية ضد أمراض الحمى القلاعية في بني سويف

وأطلقت مديرية الطب البيطري في محافظة بني سويف، حملة قومية تستهدف تحصين الماشية ضد أمراض الحمى القلاعية والوادي المتصدع، ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، لإجراء التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية بمراكز ومدن المحافظة.

80 وحدة بيطرية مشاركة في حملة التحصين ببني سويف

وقال الدكتور أحمد الجبالي مدير عام الطب البيطري في محافظة بني سويف، خلال تصريحات صحفية، إنه منذ إطلاق الحملة في 19 نوفمبر الماضي، وحتى مساء اليوم جرى تحصين أكثر من 68 الف و258 رأس ماشية من أبقار وجاموس واغنام.

وأشار إلى توفير كل المستلزمات البيطرية اللازمة للحملة التي يتم تنفيذها في أكثر من 80 وحدة بيطرية، وتواجد الأطباء البيطريين ومعاونيهم في تلك الوحدات، بالإضافة إلى الحملات المرورية على التجمعات والمزارع ومناطق الثروة الحيوانية.