تراجع محدود في أسعار الحديد اليوم الخميس 7-12-2023.. اعرف الطن بكام

سجلت أسعار الحديد اليوم الخميس7-12-2023 تراجعًا محدودًا بلغت قيمته 30 جنيهًا للطن بحسب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، إذ سجل سعر طن الحديد الاستثماري نحو 38 ألفًا و650 جنيهًا مقارنة بأسعار أمس.

ترصد «الوطن» أسعار الحديد اليوم الخميس 7-12-2023 في المصانع والشركات أي تسليم أرض المصنع تضاف إليها تكلفة النقل وهامش الربح لتجار التجزئة وهي كالتالي.

أسعار الحديد اليوم

- بلغ سعر طن حديد عز 40 ألفًا و720جنيها محققًا قيمة تراجع بلغت 30 جنيهًا في الطن مقارنة بأسعار أمس مع نهاية التعاملات.

- سجل سعر طن حديد المصريين 39300 جنيه.

- وصل سعر طن حديد بشاي 41 ألف جنيه.

أسعار الحديد اليوم

- بلغ سعر حديد عطية 38000 جنيه.

- سعر طن حديد سرحان 38500 جنيه.

- سعر طن حديد العشري 38000 جنيه.

- سعر طن حديد المعادي وصل إلى 38300 جنيه.