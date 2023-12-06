ورطة جديدة لحكومة نتنياهو وسط مطالبات بانسحاب «جانتس»

كشفت وسائل إعلام عبرية أن طلب بعض أعضاء مجلس الوزراء الحربي والمعروف بحزب «أزرق أبيض» الوسطي الذي يتزعمه بيني جانتس داخل حزب الوحدة الوطنية، من جانتس اليوم الانسحاب من حكومة الطوارئ التي انضم إليها الحزب بعد بدء الحرب ضد قطاع غزة.

سبب طلب الانسحاب

خلال اجتماع لحزبه، اليوم، قدم عضوا الكنيست من حزب «أزرق أبيض»، مايكل بيتون وأوريت فركاش هكوهين، هذا الطلب، بحجة أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو موجود بالفعل في خضم حملة سياسية، بحسب صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».

تعليق جانتس

ومع ذلك، قال عضو الكنيست، زئيف إلكين من الفصيل الثاني في الحزب، حزب الأمل الجديد اليميني، إنه سيكون من الخطأ المغادرة، فيما رفض جانتس نفسه الطلب، بحسب التقارير، قائلا: «أنا لا أضع اعتبارات سياسية، أفعل ما هو جيد لإسرائيل. أنا لا أنهض وأغادر عندما لا يكون ذلك في صالح الدولة، وعلى أي حال، عندما تفعل ما هو مناسب لإسرائيل، فإن الأمة تدعمك سياسيا».