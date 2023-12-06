محافظ الشرقية يعقد اجتماعا بمركز بلبيس للتوعية بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أهمية مشاركة المواطنين في الانتخابات الرئاسية المقبلة، والتي من المُقرر إنطلاقها مطلع الأسبوع المقبل في الفترة من 10 - 12 ديسمبر 2023 باعتبارها واجب وطني على كل من له حق التصويت لممارسة حقه الدستوري والقانوني واستكمال مسيرة التنمية والبناء، والمساهمة في صنع مستقبل مشرق للوطن.

محافظ الشرقية يعقد اجتماعا للتوعية بالمشاركة في الانتخابات

جاء ذلك خلال لقائه بمديري الإدارات الاجتماعية والعاملين بقطاع التضامن الاجتماعي، للتوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، في حضور المهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك بمركز الخدمات المتكاملة بالشرقية.

طالب محافظ الشرقية بضرورة أن يمثل العرس الديموقراطي القادم احتفالية في حب مصر تتكاتف فيها جميع فئات المجتمع، من خلال المشاركة الإيجابية والأدلاء بأصواتهم أمام صناديق الاقتراع لاختيار من يمثلهم كرئيسا للدولة المصرية، لتظهر محافظة الشرقية في هذا العرس الديموقراطي بالصورة اللائقة المعهودة عنها واستكمالا لمسيرة البناء والتنمية والحفاظ على مكتسبات الوطن.

إجمالي عدد الناخبين في الشرقية

أوضح محافظ الشرقية أن إجمالي عدد الناخبين ممن لهم حق التصويت والمشاركة في الانتخابات الرئاسية على مستوى المحافظة يبلغ 4 ملايين و699 ألف و932 ناخبا وناخبة للإدلاء بأصواتهم أمام 980 مركزا انتخابيا بنطاق دائرة المحافظة يستوعب 1016 لجنة فرعية.

وخلال اللقاء استعرض محافظ الشرقية حجم الإنجاز الذي تحقق على أرض المحافظة في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية خلال العشر سنوات الماضية، في قطاعات (مياه الشرب والصرف الصحي – الطرق – الإسكان – التعليم – الشباب والرياضة – الأبنية التعليمية – الصحة – التموين – الطب البيطري) برؤية واضحة من القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بميزانية قدرها 62 مليار جنيه.

ومن جانبه قدم عبد الحميد الطحاوي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي الشكر لمحافظ الشرقية، لمشاركته في الجلسة الوطنية للعاملين بقطاع التضامن الاجتماعي للتوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، والتوجه للجان الانتخابية والإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستوري والتصويت لاختيار رئيس الجمهورية.

وعلى هامش اللقاء حرص محافظ الشرقية على لقاء عدد من نزلاء دار المسنين بمدينة الزقازيق وأدار حوارا هادئا معهم للتعرف على احتياجاتهم وحل مشاكلهم.