تتجه أعين مواطني الشرقية بحثا عن الأماكن الترفيهية للتمتع بنسمات الصيف العليل تزامنا مع الطقس الحار الذي تمر به البلاد ويبحثون عن أماكن مناسبة لخروجات الصيف في الشرقية، على أن تكون فسحة على قد الإيد واقتصادية، وأبرز هذه الأماكن للفسح حديقة الحيوان بالزقازيق ونادي الصيادين ونادي الشرقية ونادي أحمد عرابي وسينما الشعب في قصر ثقافة الزقازيق وغيرها من الأماكن المتاحة أمام المواطنين.

وتستعرض بوابة «الوطن» أماكن مناسبة لخروجات الصيف في الشرقية.. فسحة على قد الإيد كما ويسعون للاستمتاع في فصل الصيف وهربا من درجات الحرارة المرتفعة في أماكن مناسبة لخروجات الصيف في الشرقية، مع الحرص على أن تكون فسحة على قد الإيد، ويمكن لمواطني الشرقية أو زوارها زيارة أماكن مناسبة لخروجات الصيف مثل الممشى السياحي الممتد على طول بحر مويس بالزقازيق بدءا من الصاغة وحتى جامعة الزقازيق وحديقة الحيوان ومتحف آثار تل بسطا وغيرها من الأماكن.

الفسح يوم شم النسيم 2023 بمحافظة الشرقية تلك التي يبحث عنها المواطنون لقضاء أوقات ممتعة بها في يوم الاحتفال بشم النسيم 2023، والتي لا تخلو من الزائرين في هذه المناسبة السعيدة، وتعد الأماكن العامة والمفتوحة مثل حديقة الحيوان الأكثر إقبالا من قبل المواطنين في النهار ويليها السينما والنوادي ليلا.

الممشى السياحي على امتداد بحر مويس

يعد الممشى السياحي بمدينة الزقازيق الممتد على طول بحر مويس وحتى منطقة المبرة وجامعة الزقازيق من الأماكن الأكثر حيوية ضمن أماكن مناسبة لخروجات الصيف في الشرقية كما وتعد فسحة على قد الإيد، فيمكن للمواطنين التنزه بلا أدنى تكلفة في الممشى بجلب ما يمكنهم تناوله من طعام وشراب أثناء قضاء وقت ممتع ويكن الممشى مناسبا صيفا من بعد وقت الذروة.

حديقة الحيوان بالزقازيق

لعل حديقة الحيوان بالزقازيق من أبرز أماكن مناسبة لخروجات الصيف في الشرقية وفسحة على قد الإيد إذ أنها متاحة أمام الجمهور بسعر تذكرة خمسة جنيهات للكبار والصغار وبها ملهى للأطفال والحيوانات والأشجار والخضرة كما أنها متاحة أمام الجمهور حتى الساعة السادسة مساء.

ميدان طلعت حرب بالزقازيق

لعل ميدان طلعت حرب هو الآخر الذي يستقبل الزوار من المواطنين خاصة في بداية المساء مع انكسار درجات الحرارة اذ يلجأ المواطنون للجلوس فيه من الأسر والأفراد، خاصة أنه بلا تكلفة ويمكن قضاء وقت به هربا من حرارة الشمس، ويلجأ له المواطنون كونه أماكن مناسبة لخروجات الصيف في الشرقية بجلب الأطعمة والمشروبات المثلجة وقضاء وقت لطيف.

قصر ثقافة الزقازيق

تفضل بعض الأسر أن تستثمر أوقات أطفالها وتغذية أرواحهم وعقولهم بفتح باب القراءة والفنون أمامهم فيصطحبونهم للقراءة في مكتبة القصر أو حضور أفلام سينما الشعب أو حضور مسرحيات داخل القصر أو حتى المشاركة بالمواهب الشعرية والإلقاء والتمثيل وتعلم المزيد من القائمين على تقديم الخدمات التثقيفية والترفيهية بالقصر.