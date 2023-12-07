إيران توجه تحذيرا شديدا لإسرائيل: الأيام المقبلة ستكون رهيبة

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إن الفصائل الفلسطينية ردت حتى الآن بقوة على العدوان الإسرائيلي، مشدداً على أن الأيام المقبلة ستكون «رهية جداً».

وذكرت وكالة أنباء «تسنيم» الإيرانية أنّ «عبد اللهيان» ناقش آخر التطورات في غزة والضفة الغربية والعدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، خلال اتصال هاتفي مع نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مشيرا إلى أنه مع هذه الوتيرة ستكون الأيام المقبلة رهيبة جدا للكيان الإسرائيلي.

إدانة جرائم الاحتلال الإسرائيلي

وأدان الجانبان جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد النساء والأطفال في غزة والضفة الغربية، حيث دعيا إلى الوقف الفوري لجرائم الحرب والإبادة الجماعية والانتهاكات الصارخة للقوانين الدولية من قبل الكيان من خلال اتخاذ إجراءات فورية من قبل المجتمع الدولي.

كما شدد الوزيران على ضرورة إرسال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع إلى الشعب الفلسطيني، معربين عن دعمهما لجهود الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش لوقف هجمات الكيان الإسرائيلي ضد سكان غزة، معبرين عن الاهتمام بالقرار المقترح في مجلس الأمن الدولي بشأن التطورات في غزة والضفة الغربية كتركيز من المجتمع الدولي على طريق الحل السياسي.