تحذير عاجل من «الأرصاد» للمسافرين والسائقين على هذه الطرق

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، منذ دقائق، عن حالة الطقس الآن في المحافظات كافة، إذ يسود اليوم طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ويكون معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الأرصاد تحذر من الشبورة المائية

وحذّرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية من الشبورة المائية التي تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم علي مناطق الجمهورية، إذ تصل في القاهرة الكبرى والوجه البحري إلى 22 درجة مئوية، بينما تصل في السواحل الشمالية إلى 22 درجة مئوية، فيما تصل في جنوب سيناء إلى 26 درجة مئوية، وشمال الصعيد تصل إلى 23 درجة مئوية، كما تصل في جنوب الصعيد إلى 27 درجة مئوية.

ولفتت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من شمال الوجه البحري، وتصل درجة الحرارة الآن على القاهرة الكبرى إلى 14 درجة مئوية.