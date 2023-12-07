ضبط 20 كيلو مخلل غير صالح للاستهلاك الآدمي في حملة تموينية بالدقهلية

قادت رئاسة مجلس ومدينة طلخا في محافظة الدقهلية، حملة تموينية مكبرة على عدد من المنشآت الغذائية والأسواق والمجمعات الاستهلاكية، للرقابة على المنتجات ومدى جودتها ومراقبة الأسعار والتزام البائعين بإعلانها أمام المواطنين.

نتائج الحملة الرقابية على الأسواق في مدينة طلخا

وبحسب بيان صادر من مركز المدينة، قالت رحاب المزين رئيس مجلس مدينة طلخا، إنه هناك متابعة مستمرة على المحلات التجارية والمجمعات الاستهلاكية بالتنسيق مع محافظة الدقهلية والجهات المعنية، من خلال شنّ حملات بصفة مستمرة، التي أسفرت عن تحرير 15 محضرًا: «2 محضر بيئة، 2 محضر عدم وجود تراخيص، 6 محاضر عدم حمل شهادة صحية، محضر نقص في الاشتراطات الصحية، 4 محاضر عدم إعلان الأسعار»، وإعدام 20 كيلو مخلل متغير الخواص غير صالح للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

تكثيف الحملات الرقابية

وشددت رئيس مجلس المدينة، على تكثيف الحملات الرقابية والتفتيش على كبرى المحلات التجارية والمطاعم والمنافذ في نطاق المدينة، والتجوال الميداني بين المواطنين للاستماع إلى مشاكلهم وشكواهم وتلبية احتياجاتهم والرد على استفساراتهم وسرعة حلها في أسرع وقت ممكن.