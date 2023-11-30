تحرير 15 محضرا في حملة تموينية على الأسواق بالدقهلية

شنت رئاسة مركز ومدينة طلخا، حملة تموينية مكبرة على عدد من المنشآت الغذائية، مرت على المطاعم والمنافذ، لضبط الأسعار ومراقبتها وللقضاء على التلاعب والغش، والتأكد من صلاحية المواد الغذائية وتوفيرها بأسعار مناسبة ومعلنة أمام المواطنين.

نتائج الحملة التموينية على الأسواق بالدقهلية

قالت رحاب المزين، رئيس مجلس مدينة طلخا في بيان، إن هناك تعليمات بضرورة مراقبة الأغذية والأسواق في نطاق المدينة بالتنسيق مع محافظة الدقهلية والوقوف على مدى جودة المنتجات المقدمة للمواطنين بصفة مستمرة وتم شن حملات رقابية التي أسفرت عن تحرير 15 محضر متنوعة شملت العديد من المخالفات المتنوعة، وهي: «مخالفات بيئة وعدم وجود رخصة، وعدم حمل شهادة صحية ونقص في الاشتراطات الصحية وعدم إعلان عن الأسعار»، وجرى إعدام 20 كيلو مخلل متغير الخواص غير صالح للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

تكثيف الحملات لتطهير الأسواق

وشددت رئيس مجلس مدينة طلخا على تكثيف الحملات لتطهير الأسواق من السلع الفاسدة والمجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المشددة حيال المخالفين وتحويلهم إلى النيابة العامة حرصا وحفاظا على سلامة وصحة المواطنين.