محافظ الأقصر يعقد اجتماعا موسعا لبحث الاستعداد للانتخابات الرئاسية

عقد محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، اجتماعا موسعا، مع رؤساء المراكز والمدن والقيادات التنفيذية بالمحافظة، وبحضور هدى المغربي السكرتير العام للمحافظة، لاستعراض استعدادات جميع الأجهزة المعنية باستقبال الانتخابات الرئاسية، المقرر انعقادها في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري.

رفع درجة الاستعداد القصوى

ووجه محافظ الأقصر، خلال الاجتماع، برفع درجة الاستعداد القصوى بين كافة أجهزة المحافظة والجهات الخدمية، وإنهاء جميع الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بإجراء الانتخابات الرئاسية للعمل على إنجاحها وخروجها بالشكل اللائق والمشرف.

المراجعة الميدانية لمقرات اللجان الانتخابية

وأكد المحافظ، ضرورة المرور والمراجعة الميدانية لمقرات اللجان الانتخابية، للاطمئنان على مدى جاهزيتها لاستقبال العملية الانتخابية، ومتابعة ورفع كفاءة الشوارع المؤدية إلى اللجان، ورفع كفاءة الإنارة والنظافة داخل وخارج المقار الانتخابية ورفع أي إشغالات، مشددا على أنه في حال اكتشاف أي ملاحظات لم يتم تلافيها سيعرض جميع المسئولين عن المقر الانتخابي للمسائلة.

توفير المظلات

كما أكد المحافظ، خلال الاجتماع على توفير المظلات بأماكن الانتظار أمام اللجان، وتوفير الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، ومراجعة أعمال الكهرباء ووصلات المياه ووسائل التهوية المناسبة ووسائل الإطفاء داخل اللجان، كما أكد المحافظ على رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات، والتنسيق مع مرفق الإسعاف لمواجهة أي طارئ، وتوزيع سيارات الإسعاف على اللجان، لنقل أي حالات مرضية طارئة.

المشاركة الإيجابية

وحث محافظ الأقصر، المواطنين على ضرورة المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية وممارسة حقهم الدستوري بالإدلاء بأصواتهم ، مؤكدا أن المشاركة في العملية الانتخابية واجب وطني على جميع المصريين لتحقيق مصلحة الوطن والتأكيد على عظمة الدولة المصرية وحضارة شعبها.