بني سويف تستقبل فوجا سياحيا متعدد الجنسيات

استقبلت محافظة بني سويف، الباخرة السياحية «رويال فيجن» وهي عبارة عن فندق عائم خلال رحلتها ومرورها قادمة من أسوان متجهة إلى القاهرة، وعلى متنها فوج قوامه 58 سائحًا من متعددي الجنسيات، حيث جرى إعداد برنامج سياحي للفوج تضمن جولة حرة بالممشى.

استقبال الفوج السياحي وتوزيع كتيبات عن المعالم الأثرية بالمحافظة

واستقبلت رانيا عزت مدير عام السياحة، ومعها هبة السيد وكيل الإدارة، محمد فتحي مسؤول الرحلات بالإدارة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة وإدارة الممشى السياحي، الفوج السياحي ووزعوا عليهم كتيبات عن المعالم السياحية بالمحافظة

جولة حرة لفوج سياحي في ممشى النيل ببني سويف

ووجه الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بإعداد برنامج للفوج السياحي يتضمن جولة حرة بالممشى السياحي، حيث تم استقبال الفوج بالمرسى السياحي، وتنظيم جولة حرة بالممشى السياحي لكورنيش النيل، للاستمتاع بمنظر ورعة النيل، بجانب توزيع بعض المطويات والكتيبات عليهم للتعريف بأهم المعالم السياحية والأثرية بالمحافظة.

وأعرب أعضاء الفوج السياحي عن سعادته بحفاوة الاستقبال وجمال وروعة الطبيعة، واعتدال الطقس خلال فصل الشتاء ببني سويف، معربين عن تقديرهم لمحافظ الإقليم والتنفيذيين القائمين على استقبالهم وتوفير كافة التسهيلات والتأمين أثناء توقفهم بالمحافظة خلال رحلتهم النيلية بين القاهرة وأسوان.