بعد إطلاق اسم عادل إمام على كوبري.. أفلام لا تنسى في مسيرة الزعيم

حالة من السعادة سيطرت على الوسط الفني ومحبي ومتابعي الزعيم عادل إمام، خلال الساعات الماضية، بعد إطلاق اسمه على الكوبري الواقع بتقاطع صلاح سالم مع طريق السكة البيضاء جنوب دار المركبات، فور موافقة المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة برئاسة اللواء خالد عبد العال.

أفلام في مسيرة الزعيم عادل إمام

رحلة طويلة خاضها الفنان عادل إمام، قدم خلالها أعمالا فنية محفورة في ذاكرة التاريخ، استطاع عبرها أن يخطف قلوب الجميع، ويصبح من أهم الشخصيات الفنية في مصر والعالم العربي، إذ قدم عديد من الأعمال السنيمائية، منها فيلم أمير الظلام الذي نال إعجاب كثيرون، إذ كان يجسد شخصية طيار متقاعد الذي فقد بصرة ويعيش حياته في دار المكفوفين وكان يعلم أصدقاءه في القصر الألوان والموسيقي وهو من إخراج نجله رامي إمام وتأليف تامر عبد المنعم.

فيلم شمس الزناتي، من أبرز الأعمال الفنية التي قدمها الزعيم، والفريدة من نوعها وحقق نجاحا كبيرا بعد عرضه، إذ كان يجسد دور شمس الزناتي، وكانت تدور أحداثه حول زمن الحرب العالمية الثانية، حيث تتعرض واحة بالصحراء للاستيلاء من مجموعة من المسلحين، بقيادة المارشال برعي، واستطاع شمس التخلص منهم بالكامل.

الزعيم يناقش قضايا المجتمع والسياسة

من ضمن أهم الأفلام التي قدمها عادل إمام، خلال مسيرته «التجربة الدنماركية» الذي جسد فيه شخصية المنياوي، وهو أب لأربعة أبناء بالغين، وتم تعيينه لاحقًا وزيرًا جديدًا للشباب والرياضة، وطلب منه صديقه القديم استضافة أخت زوجته الدنماركية أنيتا.

فيلم زهايمر، تدور أحداثه حول رجل أعمال كان يتمتع بالثراء ليعطيه أبنائه دواء ليصاب الأب بالزهايمر، من أجل كسب قضية الحجر والاستيلاء على ثروته، إلا أن الممرضة تتعاطف معه وقامت بمساعدته.

«سلام يا صاحبي» من أشهر أفلام عادل إمام، وشارك في بطولته الفنان الراحل سعيد صالح والفنانة سوسن بدر، إذ كانت تدور أحداثه حول الصديقين مرزوق وبركات ،اللذان يعملان مع البائعة المتجولة بطة، على عربتها في تجارة البطيخ، ويعجب بهما الملك الجيار، وكان الفيلم من إخراج نادر جلال، وتأليف صلاح فؤاد.

رائعة «الإرهاب والكباب»

فيلم الإرهاب والكباب من أشهر أفلام عادل إمام، وكان يجسد دور مواطن عادي بسيط ويذهب إلى المدرسة لأبنائه لإنهاء بعض الأوراق، ونقلهم إلي مدرسة ليواجه عقبات في الأوراق، وهو من بطولة عادل إمام ويسرا وكمال الشناوي وتأليف وحيد حامد ومن إخراج شريف عرفة.

«حنفي الأبهة» من الأفلام المشهورة لعادل إمام، وحققت نجاحا كبيرا في مسيرته الفنية، وشاركه في البطولة فاروق الفيشاوي وهدى رمزي ومجدي وهبة ومصطفى متولي ورجاء الجداوي، ومن إخراج محمد عبدالعزيز، وﺗﺄﻟﻴﻒ بسيوني عثمان.