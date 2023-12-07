«الصحة» تحدد 6 أعراض إذا ظهرت عليك يجب إجراء فحص سكر

أصدرت وزارة الصحة والسكان تقريرا رسميا لها عمّمته على جميع مواقعها بشأن مواعيد فحوصات تشخيص مرض السكري، وقالت إنه في حالة ملاحظة مجموعة من الأعراض لا بد من الذهاب لعمل فحوصات التشخيص الخاصة بمرض السكري.

وجاءت على النحو التالي:-

أعراض إذا لاحظتها لا بد من الذهاب لعمل فحوصات السكر

- شدة العطش

- فقدان الوزن

- عدم وضوح الرؤية

- الشعور المستمر بالجوع

- الإجهاد

- كثرة التبول

الوحدات الصحية تقدم خدمات حملة 100 يوم صحة

وقالت وزارة الصحة والسكان إن حملة 100 يوم صحة توفر خدمات التشخيص وكل الفحوصات المطلوبة لمرض السكر مجانا دون أن يتحمل المريض أي أعباء مالية، لافتة الى أن الحملة توجد في جميع الوحدات الصحية على مستوى محافظات الجمهورية من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرا.

وتابعت وزارة الصحة والسكان أنه في حال معرفة أقرب وحدة صحية يمكن التواصل مع الوزارة من خلال الخط الساخن 105 للرد على كل التساؤلات والاستفسارات المختلفة وسيتم الرد على التساؤلات من مصادرها الرسمية وتحويل الحالات المرضية الى أقرب مستشفى وعمل اللازم.

كما رفعت وزارة الصحة والسكان أعلى درجات الاستعداد القصوى داخل كافة المستشفيات بالتزامن مع فصل الشتاء وتوفير كل الأدوية والمستلزمات الطبية لتلبية احتياجات المواطنين.