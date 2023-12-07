وفاة الفنان السوري سعيد عبد السلام

أعلنت الصفحة الرسمية لنقابة الفنانين السوريين وفاة الفنان سعيد عبد السلام، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي«فيس بوك».

ونشرت النقابة:«نقابة الفنانين في سوريا تنعى الزميل القدير الفنان سعيد عبد السلام، لروحه السلام ولكم ولأسرته ومحبيه خالص العزاء والصبر والسلوان».

سعيد عبد السلام شارك في العديد من الأعمال المسرحية، مثل «بين ساعة وساعة، محطات ممنوعة، الأب، حبس الأحلام، النهب، ساعة حلوة، الفخ، المفتش العام».

وظهر في عدة أفلام مثل الرابعة بتوقيت الفردوس 2015 وزواج على الطريقة المحلية 1978، وعدة مسلسلات مثل حرب السنوات الأربع 1980 والوسيط 1985 والغيوم البيضاء 1988.