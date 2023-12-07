أستاذ في العلاقات الدولية: نتنياهو لم يف بوعوده لجماهيره وناخبيه وحزبه

قال الدكتور أسامة شعث، أستاذ العلوم والعلاقات الدولية، إن ما يجرى في فلسطين الآن تكرار لكل الجرائم التي جرت منذ عام 48، مع مضاعفة لعملية العدوان بشكل عنيف، مشيرا إلى أن الهجوم الذي انتقل من شمال غزة لجنوبها يعد هروب لنتنياهو من الأمام وذلك على المستوى العسكري.

الدور المصري في القضية الفلسطيينية

وأضاف خلال حواره لبرنامج «صباح الخير يا مصر» من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن وعود نتنياهو لجماهيره وناخبيه وحزبه لم يف بأي منها، إذ وعد بتحرير الجنود والمدنيين والقضاء على حركة حماس، ولكنه فشل في تحقيق ذلك، مشيدا بالدور المصري في القضية الفلسطينية.

دور مصر تاريخي

وأشار إلى أن مصر لم تتوقف منذ بداية الأزمة والمعركة في قطاع غزة، فدورها تاريخي، موضحا أن مصر حاربت مع فلسطين وشريكة في معركة التحرر الفلسطينية، إذ أنها شاركت الشعب الفلسطيني في 1948 و1956 و1967، وما زالت تدعم المقاومة الفلسطينية.