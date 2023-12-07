فنانون يدعمون فلسطين على طريقتهم.. «مونولوجات غزة» على سينما راديو الجمعة

قرر عدد من النجوم دعم القضية الفلسطينية، من خلال التبرع بأرباح حفلاتهم لصالح غزة، وآخرون قرروا تقديم أغنيات لدعم القضية الفلسطينية، وحدث ذلك بكثرة على مدار الأيام الماضية، ولكن خلال التقرير التالي نعرض أبرز التبرعات خلال الـ 24 ساعة الماضية .

مونولوجات غزة

ويُقدم عدد من مونولوجات غزة في سينما راديو الجمعة المقبل؛ تضامنًا مع الشعب الفلسطيني، يأتي ذلك استجابةً للدعوة العالمية من مسرح عشتار في فلسطين لكل مسارح العالم للمشاركة الجماعية، بالتزامن مع الجرائم الأخيرة التي وقعت في غزة، سيتم عرض مونولوجات غزّة، في سينما راديو يوم الجمعة 8 ديسمبر.

يلقي تلك المنولوجات الفنانون: سيد رجب، وسلوى محمد علي، وناندا محمد، ويسرا اللوزي، ومحمد حاتم، وركين سعد، وأحمد مالك مع المرافقة الموسيقية لمحمد سامي، وعائد الحدث بالكامل سيتم إرساله من خلال مؤسسة مرسال لدعم غزّة.

فرقة شارموفرز تطرح أغنية رسالة

وأيضا طرحت فرقة شارموفرز أحدث أعمالها الغنائية والتي حملت عنوان «رسالة»، حيث إن الأغنية مترجمة باللغة العبرية، وأشار الفريق إلى أنها رسالة تضامنية مع الشعب الفلسطيني وأهالي غزة.

طرحت شارموفرز أغنية «رسالة» عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وجميع المنصات الرقمية، ومحطات الراديو، وجاءت الاغنية بأداء مؤثر، وليست مجرد مشروع فني، بل تمثل تعبيرا عن تضامن فعال مع الشعب الفلسطيني، مع تسليط الضوء على معاناتهم وتحدياتهم.

أغنية «رسالة» لشارموفرز من كلمات وألحان أحمد بهاء، وموسيقى وتوزيع محمد الفرا، وعادل محمد ومن إنتاج فريق شارموفرز.