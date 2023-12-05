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إزالة 40 إعلانا عشوائيا في حملة مكبرة بالدقهلية

كتب:

ريهام مصطفى
09:22 ص | الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
حملة لإزالة الإعلانات بالدقهلية

حملة لإزالة الإعلانات بالدقهلية

شنت رئاسة شرق المنصورة في محافظة الدقهلية، حملة مكبرة لإزالة الإعلانات العشوائية وغير المرخصة بنطاق المدينة، وذلك بالتنسيق مع شرطة المرافق بالدقهلية ومشاركة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات القانونية المشددة حيال المخالفين ومحاسبتهم.

نتائج الحملة في المنصورة

وأسفرت الحملة، بحسب بيان صادر من رئاسة حي شرق، عن إزالة 40 إعلانا غير مرخصة وعشوائية تم تعليقها على أعمدة الإنارة بدون إذن أو تصريح، إضافة إلى إزالة الإعلانات ذات المساحات الكبيرة، للحفاظ على أرواح وحياة المواطنين ومحاسبة المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل مخالف، واستهدفت الحملة عدد من الشوارع والميادين الرئيسية في نطاق الحي بمدينة المنصورة.

تكثيف الحملات الرقابية على شوارع المنصورة

وأكد الدكتور عمرو عبد العاطي، رئيس حي شرق المنصورة، بتكثيف الحملات الرقابية على شوارع المدينة لإزالة كافة العشوائيات والإشغالات تلبية لاحتياجات المواطنين والحفاظ على مظهر وشكل المدينة والارتقاء بمنظومة النظافة ورفع كفاءة الشوارع بالتنسيق مع محافظة الدقهلية وشرطة المرافق والمرور وكافة الجهات المعنية  ومتابعة تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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