سعر الدولار اليوم الخميس 7-12-2023 في البنوك المختلفة

شهد سعر الدولار اليوم الخميس 7-12-2023، استقرارًا في بداية التعاملات، داخل البنوك العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري، ليسجل سعر الدولار في بداية التعاملات داخل البنك المركزي المصري 30.84 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع، وفقًا للموقع الرسمي للبنك.

سعر الدولار اليوم

وترصد السطور التالية، سعر الدولار الخميس 7-12-2023، في البنوك المصرية، كما يلي:

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار في بداية تعاملات الخميس 7-12-2023، داخل البنك المركزي المصري 30.84 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الدولار في بداية تعاملات الخميس 7-12-2023 في البنك الأهلي المصري 30.85 جنيه بيعًا و30.75 جنيه للشراء، وفقًا للموقع الرسمي للبنك.

سعر الدولار في بنك مصر

بلغ سعر الدولار في بداية تعاملات الخميس 7-12-2023، داخل بنك مصر، 30.75 جنيه للشراء أما سعر البيع 30.85 جنيه.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

فيما بلغ سعر الدولار في بداية تعاملات اليوم الخميس 7-12-2023، بالبنك التجاري الدولي 30.85 جنيه للشراء أما سعر البيع فسجل 30.95 جنيه.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وبلغ سعر الدولار اليوم، في بنك قناة السويس 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع، وفقًا للموقع الرسمي للبنك.