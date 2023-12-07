مركز شباب المثلث بالسويس ينظم تدريبات أسبوعية لذوي الهمم

يشهد مركز شباب المثلث التابع لإدارة شباب الأربعين في محافظة السويس، لأول مرة تدريبات لياقة بدنية وتدريبات كرة قدم أسبوعية لذوي القدرات والهمم، على أن تستمر في الفترة المقبلة.

وتشهد ملاعب مركز شباب المثلث في محافظة السويس إقامة تدريبات لذوي الهمم والقدرات الخاصة بمختلف الألعاب، ويقبل المركز متحدي الإعاقة لتكوين فرق في مختلف الألعاب لخوض المسابقات باسم المركز والمحافظة على أن يتم عقد التدريبات أسبوعيًا ليتناسب مع المشاركين.

المديرية تنتهج سياسة دمج ذوي الهمم

أوضح عادل الشيمي وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة السويس في تصريحات لـ«الوطن»، إن برامج المديرية المخصصة لذوي القدرات الخاصة والهمم سوف تستمر على مدار العام في مختلف مراكز الشباب، مشيراً إلى أن المديرية تنتهج سياسة دمج ذوي الهمم في المجتمع، عن طريق تنفيذ البرامج الرياضية والثقافية المتنوعة لتنمية مهاراتهم في كافة المجالات.

وأضاف أن هناك برامج مخصصة لكل فئة من ذوي الهمم أيضًا في دور مراكز الشباب، مثل كرة السلة للفتيات، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وتحت توجيهات اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، بالإضافة إلى إشراف ومتابعة مديرية الشباب والرياضة بالسويس.