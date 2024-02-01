استخراج صحيفة الحالة الجنائية إلكترونيا عبر موقع وزارة الداخلية

تعد صحيفة الأحوال الجنائية إثبات قوي يتم الأخذ به عن التقديم للالتحاق بالوظائف بأن مقدم الطلب لم يكن مسجل عليه أحكام تعرضه للحبس، أو تدل على عدم تعرضه للسجن في وقت سابق، الأمر الذي تهتم به الكثير من المؤسسات عند توظيف الراغبين في الالتحاق للعمل في تلك المؤسسة، منعا لحدوث أي من المشكلات التي قد تصدر عن المسجلين لديهم أحكام حالة توظيفهم، الأمر الذي يجعل الراغبين في البحث عن وظائف تكون مناسبة لهم يهتمون بمعرفة خطوات استخراج صحيفة الحالة الجنائية.

استخراج صحيفة الحالة الجنائية إلكترونيا

وتتيح وزارة الداخلية للمواطنين فرصة استخراج صحيفة الحالة الجنائية إلكترونيا دون أن يكون هناك حاجة للذهاب إلى السجل المدني لاستخراجه، ويكون ذلك في حالة إذا كان قام باستخراجها من قبل، ولكن في حالة إذا كانت تلك المرة الأولى التي يتم استخراجها بها، لابد من الذهاب إلى السجل المدني التابع له المواطن وفق محل سكنه، ويمكن استخراجه إلكترونيا عبر الموقع الرسمي الخاص بوزارة الداخلية.

من أين تستخرج صحيفة الحالة الجنائية؟

يتم استخراج صحيفة الحالة الجنائية من مصلحة الأحوال المدنية بالعباسية لجميع المواطنين، كما يمكن استخراجها من السجل المدني في المنطقة التابع لها المواطن، كما تتيح وزارة الداخلية للمواطنين فرصة الحصول عليها إلكترونيا عبر موقع وزارة الداخلية الرسمي.

كم سعر الفيش الجنائي 2024؟

وعن سعر صحيفة الحالة الجنائية، فيصل سعر الفيش الجنائي العادي إلى 34 جنيها، بينما يصل سعر الفيش الجنائي المستعجل إلى 49 جنيها، فيما يصل سعر المميكن الذي يتم استخراجه إلكترونيا إلى 70 جنيها.

شروط استخراج فيش جنائي إلكتروني

وهناك عدد من الخطوات التي يجب على الراغب في استخراج صحيفة الحالة الجنائية اتباعها، وتتمثل تلك الخطوات فيما يلي.

- يدخل الراغب في استخراج صحيفة الحالة الجنائية إلكترونيا إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة الداخلية، من خلال البحث عنه عبر محركات البحث، أو من خلال الدخول مباشرة إلى الرابـــــــــــط.

- تظهر قائمة بالخدمات الإلكترونية التي يمكن إجراؤها عبر موقع وزارة الداخلية، وتتمثل في «الحج والعمرة، كتاب الحج والعمرة، تصاريح العمل، الالتحاق بأكاديمية الشرطة، الأدلة الجنائية، الأحوال المدنية، المرور، شكاوى الأجانب، الشقق والمحلات والمزارع المؤجرة، الهجرة الجنسية، شهادات التحركات، خدمات التجنيد، خدمات معاوني الأمن»، على أن يتم اختيار الأيقونة الخاصة بالأدلة الجنائية.

- اختيار الأيقونة الخاصة بإصدار صحيفة الحالة الجنائية، حتى يتم تقديم طلب الحصول عليها إلكترونيا.

- إدخال جميع البيانات المطلوبة لتقديم طلب استخراج فيش جنائي، وتتمثل في «الاسم، التليفون المحمول، التليفون المحمول 2، النوع، الهاتف الأرضي، هاتف العمل».

- إدخال البيانات الخاصة بعنوان الإقامة، وتتمثل في «رقم الشقة، رقم الدور، رقم المبنى، اسم الشارع، الحي، المحافظة، قسم الشرطة، مكتب بريد برقم».

- ويتم ملء البيانات الخاصة بعنوان استلام الفيش والتشبيه فور استخراجه، وتتمثل في «رقم الشقة، رقم الدور، رقم المبنى، اسم الشارع، الحي، المحافظة، قسم الشرطة، مكتب بريد برقم».

- وبعدها يتم الضغط على التالي للتأكد من جميع البيانات التي تم إدخالها، وتعديلها إذا كان هناك خطأ بها، ثم الضغط على تقديم الطلب حتى يتم إرساله لقاعدة بيانات السجل المدني، وبعد أن يتم إصداره يتم إرساله على الفور للمواطن، على العنوان المسجل بالطلب.

الأحكام التي تظهر في صحيفة الحالة الجنائية

وعن الأحكام التي تظهر في صحيفة الحالة الجنائية، فلم يظهر بها سوى الأحكام النهائية التي تم إصدار الحكم بها في المحكمة، أما بالنسبة للقضايا التي تكون قيد التحقيق، ولم يتم إحالتها إلى محكمة الجنايات أو الجنح، لا تظهر في الفيش والتشبيه عند استخراجه.