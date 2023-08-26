قبل محاكمته.. ماذا جاء في صحيفة الحالة الجنائية لترامب؟

يعتبر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب هو أول رئيس أمريكي تٌجري له السلطات «فيش جنائي» وذلك بعد أن سلم نفسه لسجن مقاطعة فولتون تمهيدًا لمحاكمته في تهم جنائية متعلقة بالجهود المبذولة لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 في جورجيا، وذلك قبل إخلاء سبيله بكفالة بلغت 200 ألف دولار.

معلومات صحيفة ترامب الجنائية

وكانت معلومات ترامب التي نشرتها سلطات عبر الموقع الإلكتروني لسجن مقاطعة فولتون كالتالي:

الطول: 190 سنتيمترًا.

الوزن: 97 كيلوجرامًا.

رقمه التعريفي: السجين رقم Po1135809.

لون عينه: أزرق.

الشعر: أشقر.

ترامب يظهر عابسًا في الصورة الجنائية

وظهر ترامب في الصورة التي التقطتها له إدارة السجن وهو عابسًا وسخر ترامب من الصورة لاحقًا ونشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «إكس» تويتر سابقًا.

ترامب أول رئيس يدخل السجن

ويعتبر ترامب هو أول رئيس أمريكي يدخل السجن حيث بقي هناك لمدة 20 دقيقة وتلتقط له صور جنائية، قبل أن ينجح محاموه في إنهاء الإجراءات القانونية والإدارية سريعًا وليغادر السجن بعد دفع كفالة ضخمة، إذ يواجه تهم هو و18 آخرين من مساعديه تهما بالتآمر من أجل إلغاء نتائج الانتخابات عام 2020، وحال ادانته قد يواجه عقوبة السجن 20 عامًا.