رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

مصر تختار رئيسها

انتخابات المصريين بالداخل

00 أيام
:
00 ساعات
:
00 دقائق
:
00 ثواني

12 خدمة توفرها البنوك على «الموبايل».. منها فتح حساب جديد

كتب:

حسن عثمان
01:24 م | الخميس 07 ديسمبر 2023
تطبيق انستا باي

تطبيق انستا باي

تقدم البنوك العاملة في السوق المصرية مجموعة متنوعة من الخدمات المصرفية عبر تطبيقات الموبايل بانكينج، بالإضافة إلى خدمات أخرى تقدمها من خلال تطبيق إنستا باي التابع للبنك المركزي المصري.

وترصد «الوطن» أبرز الخدمات التي يمكن الحصول عليها عبر تطبيقات البنوك على الهواتف، والتي تعمل بنظام التشغيل أندرويد وآي أو إس.

المعاملة البنكية المتاحة

وتتنوع المعاملات البنكية ما بين الحسابات الجارية، والتوفير، والحسابات الاستثمارية، إلى جانب القروض، وشراء  الشهادات، والودائع، وخدمة الاستعلام عن البطاقات الائتمانية.

وبحسب البيانات الصادرة عن البنوك، فإن الموبايل البنكي يتيح للعملاء الاستفسار عن تفاصيل التمويل، وفتح حسابات فرعية جديدة بمنتهى سهولة، والتحويل بين حسابات العميل نفسه وحسابات العملاء داخل البنك.

استقبال الحوالات الخارجية

ومن خلال تطبيقات البنوك على الهواتف المحمولة «الموبايل بانكينج»، يمكن الحصول استقبال الحوالات الخارجية، وسداد الالتزامات المستحقة على بطاقات الائتمان، وخدمة  طلب اصدار دفتر شيكات، والاستعلام عن أقرب ماكينة صراف آلي وأقرب فرع، ودفع التبرعات وتقديم أوجه الدعم والمساندة الاجتماعية لعدد من المؤسسات الأهلية المعتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي المسجلة لدي البنوك.

وتقدم أيضا تطبيقات البنوك على الهواتف المحمولة «الموبايل بانكينج» خدمات مثل تفعيل وإلغاء عملية تنشيط بطاقات العملاء والإبلاغ عن البطاقات المفقودة، وشحن البطاقات المدفوعة مقدما.

 

اقرأ المزيد:

"الأهلي المصري" يطلق تطبيق "الموبايل بانكينج"

عاجل.. قرار جديد من البنوك بشأن تعطل الخدمات البنكية ورسالة للعملاء

لماذا تتعطل الخدمات البنكية مع تطبيق التوقيت الشتوي الليلة؟.. هذه هي الأسباب

الخدمات البنكية والتكنولوجيا المصرفية.. مؤتمر للأكاديمية الدولية للهندسة

عروض الخدمات البنكية للعملاء بمناسبة العام الجديد.. تقسيط وتخفيضات 50%
بقلم حسن عثمان