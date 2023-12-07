12 خدمة توفرها البنوك على «الموبايل».. منها فتح حساب جديد

تقدم البنوك العاملة في السوق المصرية مجموعة متنوعة من الخدمات المصرفية عبر تطبيقات الموبايل بانكينج، بالإضافة إلى خدمات أخرى تقدمها من خلال تطبيق إنستا باي التابع للبنك المركزي المصري.

وترصد «الوطن» أبرز الخدمات التي يمكن الحصول عليها عبر تطبيقات البنوك على الهواتف، والتي تعمل بنظام التشغيل أندرويد وآي أو إس.

المعاملة البنكية المتاحة

وتتنوع المعاملات البنكية ما بين الحسابات الجارية، والتوفير، والحسابات الاستثمارية، إلى جانب القروض، وشراء الشهادات، والودائع، وخدمة الاستعلام عن البطاقات الائتمانية.

وبحسب البيانات الصادرة عن البنوك، فإن الموبايل البنكي يتيح للعملاء الاستفسار عن تفاصيل التمويل، وفتح حسابات فرعية جديدة بمنتهى سهولة، والتحويل بين حسابات العميل نفسه وحسابات العملاء داخل البنك.

استقبال الحوالات الخارجية

ومن خلال تطبيقات البنوك على الهواتف المحمولة «الموبايل بانكينج»، يمكن الحصول استقبال الحوالات الخارجية، وسداد الالتزامات المستحقة على بطاقات الائتمان، وخدمة طلب اصدار دفتر شيكات، والاستعلام عن أقرب ماكينة صراف آلي وأقرب فرع، ودفع التبرعات وتقديم أوجه الدعم والمساندة الاجتماعية لعدد من المؤسسات الأهلية المعتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي المسجلة لدي البنوك.

وتقدم أيضا تطبيقات البنوك على الهواتف المحمولة «الموبايل بانكينج» خدمات مثل تفعيل وإلغاء عملية تنشيط بطاقات العملاء والإبلاغ عن البطاقات المفقودة، وشحن البطاقات المدفوعة مقدما.