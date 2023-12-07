عواقل وشيوخ بئر العبد ينظمون مؤتمرا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

نفذ عواقل وشيوخ مدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، مؤتمرًا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، رئيسًا للجمهورية لفترة جديدة في الانتخابات الجارية.

مؤتمر لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في بئر العبد

ودعا للمؤتمر الحاج موسى أبو عكيرش منسق العائلات والقبائل المصرية بمدينة بئر العبد والقرى المجاورة، وذلك بحضور نواب وشيوخ ووجهاء العائلات والقبائل المصرية بالمحافظة.

وقال «موسى» إنّ المؤتمر هو الأكبر من نوعه على مستوى المحافظة، والجميع من أهالي وعواقل البياضية والأخارسة والسماعنة والدواغرة والسواركة والعقايلة والعائلات والقبائل الأخرى، يدعمون ترشح الرئيس بالإجماع، وذلك من اجل استكمال مشروعات التنمية وخطة الدولة لرؤية مصر الجديدة التي تشهد مشروعات عملاقة في سيناء.

مشاركة جميع أطياف المجتمع في انتخابات الرئاسة

وأضاف محمد البياضي، أحد شباب مدينة بئر العبد، أنّ جميع أطياف المجتمع في بئر العبد خاصة وسيناء عامة يدعم الرئيس السيسي وقراراته الحكيمة، وهو ما أيده النائب سامي كامل.