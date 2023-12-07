أحمد الخطيب: الرئيس السيسي تولى حكم البلاد في فترة صعبة للغاية

قال الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، إن الأجيال الفاعلة والموجودة حاليا من عمر 20 إلى 30 عاما لم تر ما حدث منذ 13 سنة، ولم يشهدوا تكوين اللجان الشعبية في الشوارع بسبب غياب الأمن والاستقرار وانتشار البلطجية في الشوارع، ومن ثم دخلت مصر في مرحلة مواجهة الإرهاب والقنابل والضرب في الشوارع وتفجير الكنائس والمساجد.

الرئيس السيسي تولى حكم البلاد في فترة صعبة

وأضاف خلال تقديم حلقة برنامجه «رسالة وطن» عبر راديو 9090: «لدينا مرشح قدير في عام 2023، وهو الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدد من الناخبين نسوا مدى صعوبة الفترة التي تولى بها حكم البلاد ويتذكرون الآن سعر رغيف العيش وغيره، فهم ينظرون إلى مشهد صغير للغاية وينسون ما حدث والصعاب والتحديات التي واجهها، وبالتالي يقيمون الرئيس بناء على ذلك»، موجها سؤالا لهؤلاء المواطنين: «هل تتذكرون ما حدث في 2013 و2014 و2015 منذ بداية فترة حكم الرئيس السيسي؟».

جني ثمار التنمية

وتابع أننا بدأنا جني ثمار التنمية التي عمل عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2018، قائلا: «بدأنا نشم نفسنا في 2018، عندما بدأت حجم الإنجازات والمشروعات التي وضُعت بذرتها تظهر ويلمسها المواطنين على أرض الواقع ويشعرون بها».