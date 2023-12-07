حملة لرفع كفاءة محيط لجان الانتخابات في العريش

شن مجلس مدينة العريش حملة اليوم، لإزالة جميع المعوقات والرمال على الشوارع الرئيسية المؤدية إلى المدارس التي سوف تقام بها الانتخابات الرئاسية.

وذكر مجلس مدينة العريش في بيان له، أنه تم تنظيف وتجميل المنطقة من نقابة المهندسين حتى منطقة أم القرى بالاتجاه الآخر، وذلك على الجانبيين، وتمت أيضًا إزالة الإشغالات، والتنبيه على أصحاب المحال التجارية بالالتزام بعدم التعدي على حرم الطريق تفاديًا لتحرير مخالفات.

عمل الأرصفة والبلدورات

وأضاف مجلس المدينة، أنه تم إنهاء عمل البلدورات والأرصفة المقابلة لمدرستي أحمد عرابي وأحمد عبد العزيز، وهما ضمن المدارس التي تقام بها الانتخابات الرئاسية ضمن مقار اللجان بالمدينة.

تنظيف شارع المكتبات

كما عمل قسم النظافة والتجميل، على إزالة القمامة من المكان، والتنبيه على أهالي المكان بعدم رمي القمامة خارج الأماكن المخصصة، فيما تم تنظيف شارع المكتبات المؤدي إلى منطقة اللجان، ومنطقة مدرسة أحمد عسكر الثانوية بنات.

تجهيز محيط عمرو شكري

وشوهدت سيارات مجلس المدينة تغلق بعض الاتجاهات المخالفة في السير، على الطريق الرئيسي من مسجد النصر حتى بنك القاهرة، وتجهيز محيط مدرسة عمرو شكري الثانوي بنين، وهي إحدى لجان الانتخابات بالشارع العام بوسط المدينة.