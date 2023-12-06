لجنة القوى العاملة بـ«النواب»: السيسي يحمل على عاتقه هموم الأمة العربية

أكدت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن دعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية واجب وطني، معربة عن ثقتها التامة في أن الشعب المصري بمختلف فئاته وانتماءاته السياسية والشعبية سيقبل بكثافة كبيرة في المشاركة بالانتخابات.

مقدمة الأجندة السياسة الخارجية لمصر

وأضافت في بيان صحفي أن الرئيس السيسي يحمل على عاتقه هموم الأمة العربية، ويضع القضية الفلسطينية في مقدمة الأجندة السياسة الخارجية لمصر، من خلال تبني رؤية حل عادل وشامل بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، من أجل الحفاظ على أرواح الأبرياء علاوة على تحقيق الأمن والسلام والاستقرار بالمنطقة.

وأكدت أن مصر في عهد الرئيس السيسي أصبحت لها دورها التاريخي والمحوري تجاه جميع القضايا العربية والإقليمية والدولية.

واعتبرت أن التفاف الشعب بكامل أطيافه حول الرئيس السيسي بمثابة رسالة واضحة وقوية للعالم تؤكد حرص المصريين على دعم جهود القيادة السياسية للحفاظ على أمن واستقرار مصر وحماية حدودها موجهة التحية والتقدير للشعب المصرى على حرصه الدائم على دعم الرئيس السيسى لأن ما قام به الرئيس في الفترة السابقة في مصر.

وتابعت: «إنجازات الرئيس السيسي التي تحققت في عهده نقلة نوعية لم تشهدها مصر من قبل، وما تحقق خلال تلك المدة لم يتحقق في مصر على مدى عقود طويلة مؤكدة إأن المصريين بجميع انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والشعبية على إدراك وقناعة حقيقية بأن الرئيس السيسى هو الأجدر على قيادة الدولة في المرحلة الراهنة».