المحافظ البحري لمنطقة البحر المتوسط يشكر مصر على تسهيل دخول المساعدات لغزة

استقبل اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، الفرنسي جيل بوادوفيزي، المحافظ البحري لمنطقة البحر المتوسط والوفد المرافق له، في مكتبة بديوان عام المحافظة بالعريش، في حضور اللواء مصطفى محمد مصطفى، رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ، اللواء محمد شريف، مدير عام ميناء العريش البحري، الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

العلاقات الفرنسية المصرية قديمة جدا

وقال المحافظ، إن العلاقات المصرية الفرنسية تقوم على روابط تاريخية ممتدة ، مؤكدًا اعتزاز مصر بالعلاقات مع باريس، مشيرًا الي أن فرنسا من الدول التي تقدم الدعم الكامل لمصر على مر العصور.

أشار المحافظ الي التعاون المصري الفرنسي في شتي المجالات، معربا عن شكره للحكومة الفرنسية على الجهود المبذولة في علاج الأشقاء الفلسطينيين من خلال السفينة الطبية التي ترسو في ميناء العريش البحري.

ولفت المحافظ إلى اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بتنمية وتعمير محافظة شمال سيناء، حيث تشهد المحافظة تطورًا كبيرًا في شتي القطاعات.

دور مصر في إيصال المساعدات

بدوره أكد جيل بوادوفيزي، المحافظ البحري لمنطقة البحر المتوسط، علي الدور الذي تقوم به مصر مع كافة الأطراف في إنهاء الأحداث في غزة، لافتا إلى أن ما يحدث في غزة يجب أن ينتهي سريعًا.

وأشار إلى وجود تعاون كبير بين فرنسا ومصر في كافة المجالات سواء العسكرية أو الاقتصادية أو الزراعية، أو حتى على مستوى العلاقات الدبلوماسية، حيث يعمل الجانبين في نفس الاتجاه ولديهما رؤية مشتركة تجاه ما يحدث في غزة.

السفينة الفرنسية أول سفينة تصل لميناء العريش

وعبر عن سعادته بأن السفينة الفرنسية الطبية هي أول سفينة وصلت إلى ميناء العريش البحري، مشيرا إلى استقبال الحالات الفلسطينية التي تتناسب مع إمكانات السفينة الطبية الفرنسية، موجهًا الشكر للحكومة المصرية ووزارة الصحة ومحافظة شمال سيناء ومديرية الصحة على التسهيلات المقدمة، حيث أن وجود السفينة الفرنسية خير مثال على العلاقات الوطيدة بين فرنسا ومصر.