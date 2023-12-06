ضبط 27 كرتونة مشروبات وأغذية غير صالحة للاستهلاك في طما بسوهاج

تمكنت حملة رقابية شنتها الوحدة المحلية بمركز ومدينة طما بمحافظة سوهاج بالاشتراك مع مكتب مراقبة الأغذية بطما من ضبط 27 كرتونة مشروبات وأغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي في دائرة المركز ضمن سلسلة حملات الرقابة التي شكلتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما لضبط الأسعار ومراقبة الأسواق لسلامة المواطنين.

حملة تموين بسوهاج

قالت المهندسة هويدا شافعي رئيس مركز مدينة طما شمال محافظة سوهاج لـ«الوطن» إن الوحدة المحلية بطما توجه دائما الحملات التموينة والإشغالات بالمركز للرقابة على الأسواق وضمان سلامة الأغذية المقدمة للمواطن، وضمت حملة اليوم عادل الشامي عضو لجنة المتابعة والرقابة بالوحدة المحلية ومحمد توفيق رئيس مكتب مراقبة الأغذية بطما وأحمد البدري وابوضيف أحمد وعلاء جابر جاد الكريم وأحمد بخيت مفتشو مراقبة الأغذية بطما.

ضبط 27 كرتونة مواد غذائية غير صالحة

وأسفرت الحملة التموينة عن ضبط 27 كرتونة مواد غذائية «نسكافيه» بكل كرتونة 24 علبة وكل علبة تحتوي على 12 كيسا بإجمالي 2016 كيسا منتهي الصلاحية وغير مطابق للمواصفات القياسية وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، فضلا عن إجرءات إعدام المواد المضبوطة.