إدارة الحماية المدنية بسوهاج تستقبل زيارة لعدد من تلاميذ إحدى المدارس

نظمت مديرية أمن سوهاج زيارة لعدد من تلاميذ إحدى المدارس لإدارة الحماية المدنية لإطلاعهم على جانب من الدور الذى يضطلع به رجال الشرطة فى حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم وتعريفهم بمبادئ مواجهة الحرائق والحفاظ على أنفسهم من أخطارها وكذا العمل على تحقيق السيولة المرورية.

ومن جهتهم، توجه المشاركون فى تلك الزيارة بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الجهود المبذولة والحرص على التواصل مع جميع فئات المجتمع، لا سيما صغار السن.