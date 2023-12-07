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إدارة الحماية المدنية بسوهاج تستقبل زيارة لعدد من تلاميذ إحدى المدارس

كتب:

محمد بركات
02:05 م | الخميس 07 ديسمبر 2023
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

نظمت مديرية أمن سوهاج زيارة لعدد من تلاميذ إحدى المدارس لإدارة الحماية المدنية لإطلاعهم على جانب من الدور الذى يضطلع به رجال الشرطة فى حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم وتعريفهم بمبادئ مواجهة الحرائق والحفاظ على أنفسهم من أخطارها وكذا العمل على تحقيق السيولة المرورية.

ومن جهتهم، توجه المشاركون فى تلك الزيارة بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الجهود المبذولة والحرص على التواصل مع جميع فئات المجتمع، لا سيما صغار السن.

 

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