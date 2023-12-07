تراجع كبير في أسعار الذهب اليوم الخميس 7-12-2023.. جرام 21 يخسر 100 جنيه

أعلنت الشعبة العامة للذهب تراجع أسعار الذهب بشكل كبير خلال آخر 48 ساعة، وخسر جرام الذهب عيار 21 نحو 100 جنيه فسجل نحو 2760 في بداية التعاملات اليوم الخميس 7-12-2023 بينما كان قبل يومين 2860 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبحسب الشعبة العامة للذهب سجل سعر جرام الذهب عيار21 اليوم الخميس7-12-2023، نحو 2760 جنيهًا، مقارنة بما كانت عليه الأسعار في مساء التعاملات بقيمة 2880 جنيهًا للجرام محققًا انخفاضا نحو 20 جنيها في نهاية التعاملات أمس بينما انخفض أول أمس نحو 80 جنيهًا ليصل إجمالي التراجع نحو 100 جنيه.

أسعار الذهب اليوم

ترصد «الوطن» سعر جرام الذهب عيار21 اليوم الخميس7-12-2023 حيث سجل الجرام 2760 جنيها بمحلات الصاغة، مضافا إليه المصنعية والضريبة.

سعر الذهب عيار 24

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3153 جنيها، بحسب الأسعار المعلنة من الشعبة العامة للذهب ومحلات الصاغة.

أسعار الذهب عيار 18

وسجلت أسعار الذهب عيار 18 خلال نهاية التعاملات اليوم الخميس7-12-2023 نحو 2363 جنيها.

أسعار الذهب في مصر

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم داخل محلات الصاغة دون ضريبة ومصنعية 1840 جنيهًا، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 1570 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

كما بلغ سعر الجنيه الذهب 22 ألف جنيه.

سعر الذهب عالميًا

وسجل سعر الأونصة في الأسواق العالمية 2024 دولارا.