ارتفاع أسعار أوقية الذهب عالميا بعد يومين من الانخفاض

شهد سعر الذهب عالميا ارتفاعا بنسبة وصلت إلى 3.58 دولار للأوقية، حيث وصلت نسبة الارتفاع إلى 0.23%، وبات سعره في البورصة العالمية مقدرا بـ2029 دولارا للأوقية.

وقبل يومين سجل سعر أوقية الذهب 2145 دولارا للأوقية الواحدة، غير أنّ السعر انخفض ليصل إلى 2030 دولارا أمس، ما أدى إلى تراجع سعر الذهب محليا، وبالتالي خسر المعدن النفيس جزءًا من قيمته في السوقين العالمي والمحلي.

من جانبها، أعلنت الشعبة العامة للذهب تراجع في سعر الذهب بشكل كبير خلال الـ48 ساعة الأخيرة، حيث خسر جرام الذهب عيار 21 نحو 100 جنيه ليسجل نحو 2760 ببداية التعاملات اليوم الخميس، بينما كان قبل يومين 2860 جنيهًا.

وأوضحت الشعبة العامة للذهب سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس بمبلغ 2760 جنيهًا، بالمقارنة بما كان عليه السعر مساء التعاملات بقيمة 2880 جنيهًا للجرام، لتحقق بذلك انخفاضا بقيمة 20 جنيها في نهاية تعاملات أمس، بينما انخفض أول أمس نحو 80 جنيهًا ليصل إجمالي التراجع نحو 100 جنيه.

من جانبه، قال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة لتداول الذهب، إنّ السعر العالمي للذهب ارتفع للغاية الأحد الماضي، حتى وصل سعر الأوقية من الذهب إلى 2145 دولارا للأوقية، لزيادة الطلب عليه عالميا، وما حدث أمس كان بسبب إقبال كثيف من قبل المستثمرين على الذهب لينعكس على سعر الذهب محليا.

وأوضح «إمبابي» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنّ سعر الأوقية عالميا انخفض من الأحد إلى الاثنين، ليصل عند حد 2080 دولارا للأوقية الواحدة، وحتى 2025 دولارا، ما انعكس على سعر الذهب محليا.