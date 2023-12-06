عاجل.. تراجع كبير في أسعار الذهب للمرة الثالثة اليوم.. كم بلغ عيار 21؟

أظهرت التعاملات في سوق الذهب حدوث هبوط جديد، منذ قليل، بمقدار 20 جنيهًا في الجرام مقارنة ببداية التعاملات اليوم الأربعاء 6-12-2023، وتبين أن مؤشر الذهب تراجع اليوم مرتين قبل هذه المرة على مدار التعاملات ففي ساعات الظهيرة تراجع 10 جنيهات وسجل نحو 2770 جنيهًا للجرام ومنذ قليل تراجع 10 جنيهات جديدة وبلغ نحو 2760 جنيهًا للجرام.

ووفقًا للشعبة العامة للذهب ومحلات الصاغة فإن أسعار الذهب تعرضت إلى هبوط كبير اليوم الأربعاء 6-12-2023، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 قيمة 20 جنيهًا للجرام، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2760 جنيهًا، مقارنة بما كانت عليه الأسعار في بداية التعاملات نحو 2780 جنيهًا للجرام.

أسعار الذهب اليوم

تنشر «الوطن» سعر جرام الذهب عيار21 في الأربعاء 6-12-2023 في محلات الصاغة، والتي يضاف إليها سعر المصنعية والضريبة قبل بيعها للمواطنين.

سعر الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3153 جنيها، بحسب الأسعار المعلنة من الشعبة العامة للذهب ومحلات الصاغة.

أسعار الذهب عيار 18

سجلت أسعار الذهب عيار 18 خلال نهاية التعاملات اليوم الأربعاء 6-12-2023 نحو 2363 جنيها.

أسعار الذهب في مصر

وصل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم داخل محلات الصاغة دون ضريبة ومصنعية إلى 1840 جنيهًا، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 1570 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

كما بلغ سعر الجنيه الذهب 22 ألف جنيه.

سعر الذهب عالميًا

وسجل سعر الأونصة في الأسواق العالمية 2024 دولارا.