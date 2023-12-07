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«الصحة» تحذر من استخدام الأدوية المتبقية للأطفال.. خطر يهدد الحياة

كتب:

مريم الخطري
02:03 م | الخميس 07 ديسمبر 2023
أدوية - صورة تعبيرية

أدوية - صورة تعبيرية

حذرت وزارة الصحة والسكان أولياء الأمور من استخدام الأدوية المتبقية للأطفال في حال الإصابة بأمراض معدية، وذلك لأن الحالات المرضية تختلف من شخص إلى آخر، ولذلك لابد من استشارة الطبيب قبل استخدام أي دواء، حتى لو كان متبقيًا من إصابة سابقة.

خطر الحصول على الأدوية 

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن هناك خطرا من الحصول على الأدوية المتبقية خاصة المضادات الحيوية، لذلك على المواطنين ضرورة الحذر عند استخدام المضادات الحيوي، وفي حال وصف مضادات حيوية لابد من الحصول على الجرعات كاملة دون زيادة أو نقصان وعدم مشاركته مع الآخرين.

ونوهت بأن العشوائية في استخدام الأدوية لابد من التقليل منها والامتناع عنها، ومعرفة مقدم الرعاية الصحية وهو المسؤل عن وصف الأدوية بشكل كامل.

حساسية تجاه المضادات الحيوية

وأشار إلى أن بعض الأطفال على سبيل المثال يصابون بحساسية من المضادات الحيوية، وتظهر على شكل طفح جلدي، وحكة وسعال، موضحا أن الطبيب هو الذي يصف العلاج كاملا، ولا يصح الحصول على الأدوية المتبقية دون العودة له.

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مريم الخطري
بقلم مريم الخطري

محررة صحفية بجريدة الوطن، معنية بتغطية بالملف الطبي المرتبط بوزارة الصحة.