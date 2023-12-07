شهادات بنكية ذات عوائد مرتفعة.. الحد الأدنى يبدأ من 1000 جنيه

تنافس البنوك المصرية على طرح شهادات ادخار عالية العائد للحفاظ على أموال المودعين من التضخم العالمي، من بينها بنكي العربي الأفريقي والبنك الأهلي المصري.

وتستعرض «الوطن» تفاصيل أعلى شهادات ادخار في بنكي العربي الإفريقي والأهلي المصري، كالتالي:

شهادة البنك العربي الأفريقي بعائد 65%

- تصدر الشهادة للأفراد العاديين.

- ويتطلب الحد الأدنى لإصدارها 5000 جنيه أو ما يضاعفها دون وجود حد أقصى.

- تصل مدة الاستثمار في الشهادة 3 سنوات.

- نسبة الفائدة مرتفعه نسبيا تصل إلى 65%.

- يجرى تسليم عائد الشهادة بنهاية المدة.

- أطلق البنك شهادة البنك الجديدة بالجنيه المصري.

- أعطى البنك إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة بنسبة تصل إلى 80% من أصل المبلغ المودع بالبنك.

الشهادة الإدخارية من البنك الأهلي المصري

- قدم البنك الأهلي المصري للمواطنين شهادة إدخار تسمى «البلاتينية» وتصل مدتها لـ3 سنوات.

- وفر البنك للشهادة الجديدة عائد خاص متدرج.

- يمكن للعميل شراء الشهادة بحد أدنى 1000 جنيه، في حين يبلغ سعر العائد 22% خلال السنة الأولى.

- يصل سعر العائد الخاص بالشهادة البلاتينة في السنة الثانية إلى 18%، فيما يصل في السنة الثالثة إلى 16%.