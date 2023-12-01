بمبلغ بسيط وأرباح مضمونة.. كيف يمكن شراء شهادات بنكية بعائد يصل إلى 65%؟

يعتبر الاستثمار في شهادات البنوك أو شهادات الادخار المطروحة من قبل البنك الأهلي المصري، والبنك العربي الأفريقي، ضمن أهم الفرص الذهبية من أجل تحقيق استثمار سهل وآمن ومضمون للأشخاص العاديين، ممن يخشون المغامرة أو الدخول بأنشطة تجاري غير محسوبة قد تعصف بـ«تحويشة العمر».

شهادات ادخار لحماية الأموال من التآكل

يفضل عدد كبير من المواطنين شراء شهادات البنوك، نظرا لما تعطيه مثل تلك الشهادات لحامليها من امتيازات وأرباح شهرية مجزية، تساعدهم على مجابهة مصاعب الحياة، حيث أن البنوك دائماً ما تقوم بطرح شهادات استثمار ذات عائد شهري كبير، للمحافظة على مدخرات العملاء من التآكل.

وتنشر «الوطن» تفاصيل شهادات البنوك، ومن بينها البنك العربي الأفريقي والأهلي المصري، والتي توفر فرصة جيدة لتحقيق عائد يتراوح بين 22% و65% سنوياً، من خلال عدد من الشهادات وهي كالتالي.

شهادة البنك العربي الأفريقي بعائد 65%

- يتطلب الحد الأدنى لإصدار الشهادة 5000 جنيه أو ما يضاعفها دون حد اقصى.

- مدة الشهادة ثلاث سنوات.

- نسبة الفائدة عليها تصل إلى 65%.

- يتم استلام العائد من الشهادة مع نهاية المدة.

- أتاح البنك الشهادة للأفراد العاديين فقط.

- أطلق البنك شهادته الجديدة بالجنيه المصري فقط.

- أعطى البنك للعملاء إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة بنسب تصل لـ80% من أصل المبلغ.

شهادات البنك الأهلي

الشهادة البلاتينية ذات الـ3 سنوات

- يتم إصدار الشهادة الجديدة بعملة الجنيه المصري.

- يصل سعر عائد من الشهادة لـ19% وهي شهادة تصرف بشكل شهري.

- مدة الشهادة تصل لـ3 سنوات.

- الحد الأدني لشراء الشهادة 1000 جنيه وما يضاعفها.

الشهادة البلاتينية ذات عائد متدرج

- يصل سعر عائد الشهادة في السنة الأولى 22%، والثانية 18%، والثالثة 16%.

- مدة الشهادة تصل لـ3 سنوات.

- الحد الأدني لشراء الشهادة 1000 جنيه أو ما يضاعفاها.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير

- يتم إصدار الشهادة الجديدة بداية من 1000 جنيه أو ما يضاعفها.

- يصل سعر عائد الشهادة لـ19.5% ربع سنوي.

- يصل مدة الشهادة لـ3 سنوات.

الشهادة الخماسية ذات العائد الشهري

- يتم إصدار الشهادة بداية من 1000 جنيه أو ما يضاعفاها .

- سعر عائد الشهادة: 12.25% ويجرى صرفها بشكل شهري.

- مدة الشهادة تصل لـ5 سنوات.