محلل سياسي: زيارة وزير الخارجية للولايات المتحدة مهمة للقضية الفلسطينية

قال المحلل السياسي الفلسطيني عبدالمهدي مطاوع، إن زيارة وزير الخارجية المصري إلى الولايات المتحدة من أهم الزيارات في وقت حساس جدًا بالنسبة للقضية الفلسطينية، مؤكدًا أن مصر حجر اتزان أساسي في المنطقة وزيارته لأمريكا تحمل الخير للقضية الفلسطينية.

خطوات منع التهجير القسرى

وأضاف مطاوع، في مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أن هناك أهمية لتحويل الحديث الأمريكي عبر وسائل الإعلام والتصريحات إلى سلوك فعلي وخطوات عملية، لافتًا إلى أن الزيارة ناقشت خطوات منع التهجير القسري للفلسطينيين ودور الولايات المتحدة في الضغط على إسرائيل.

وتابع: الموقف المصري كان واضحًا منذ بداية هذه الحرب، وهناك مسؤولية على الولايات المتحدة باعتبارها شريكًا أساسيًا لإسرائيل، أن تبذل كل ما يمكن وتتخذ قرارًا بعدم اتخاذ أي إجراء على الأرض يدفع الفلسطينيين إلى التهجير القسري.