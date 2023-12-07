التحالف الوطني يحث المواطنين على المشاركة في انتخابات الرئاسة: واجب وطني

ناشد الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، تفعيلًا للمبادرة «انزل شارك مصر الأهم»، بضرورة المشاركة في العملية الانتخابية كواجب وطني وواجب شرعي واستحقاق دستوري وسياسي مهم للغاية.

المشاركة تدعم مسار دولة القانون المدنية الديمقراطية

وأوضح في بيان، أن المشاركة تدعم مسار دولة القانون المدنية الديمقراطية الحديثة لخلق مناخ ديمقراطي يمكن المواطنين من المشاركة في صناعة القرار لتحقيق آمالهم وطموحاتهم السياسية، إذ نصت المادة (87) من الدستور المصري بأن مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطني ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء.

وأضاف عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن قوة المشاركة تضمن نزاهة الانتخابات الرئاسية في إطار بناء الجمهورية الجديدة والظهور أمام العالم بمظهر قوي وديمقراطي مع تماسك الجبهة الداخلية لاختيار رئيسًا للجمهورية تتفق عليه معظم القوى السياسية وغالبية الشعب المصري ليكون ابلغ رد على كافة الكيانات لمواجهة الشائعات التي يتم ترويجها لتنال من الدولة وستكون رسالة للعالم تظهر مدى إدراك الشعب المصري للمخططات التي تحاك لإسقاط الدولة لعدم تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.

المشاركة تعكس الصورة الحضارية

وأكد التحالف أن المشاركة في العملية الانتخابية تظهر مصر بصورتها الحضارية وقوة تماسكها: «صوتك في الانتخابات الرئاسية سيكون دعمًا لحقك واختيارك الانتخابي ودعماً لقوة مصر أمام العالم ودعماً للديمقراطية.. انزل شارك مصر الأهم».